Офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш в эфире 24 Канала рассказал, что как бы странно это не звучало, такая тактика в определенной степени эффективна, хотя бойцы, которые осуществляют такие штурмы на мототранспорте – обычно плохо подготовлены.

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Как действует враг и что нужно СОУ, чтобы противодействовать ему?

Когда противник едет на военной технике, которая полностью забита личным составом, 10 – 15 бойцов, то поразить такую цель – значительно легче, чем ударить по 15 оккупантам на мотоциклах, потому что это уже 15 различных целей, а не одна в виде БМП.

Они пытаются штурмовать на мотоциклах, но уровень обученности этих войск низкий, потому что на подготовку дается 10 дней, а этого недостаточно. В ямках и на холмах они падают, наши войска их добивают,

– озвучил Отченаш.

Офицер бригады рассказал, что поскольку российская армия штурмует украинские позиции с использованием большого количества мотоциклов, то есть насущная необходимость в FPV-дронах. Сейчас бригада "Рубеж" проводит сбор, чтобы приобрести такое средство поражения. Цель – 1 миллион гривен. Уже собрано – более 900 тысяч гривен.

"Это наиболее эффективное средство поражения. Такие дроны очень актуальны и помогают уничтожать войска противника. FPV-дроны используются очень часто и не каждый из них долетает до своей цели, из десяти – долетят четыре", – рассказал Отченаш.

Из-за этого украинским защитникам нужно постоянное пополнение. Офицер бригады рассказал, что россияне начали применять дроны на оптоволокне, выбирая тактику ожидания.

Противник сажает FPV-дрон на дорогу. Пока не разрядится батарея, ждет будет ли двигаться какая-то техника,

– рассказал Отченаш.

Уровень подготовки пилотов FPV-дронов, Mavic и других БпЛА – в СОУ, как отметил офицер бригады "Рубеж", значительно выше, чем у российских войск. Он озвучил, что раньше у украинских бойцов был дефицит коптеров и каждый они ценили максимально сильно, выбирая для поражения ими приоритетные цели.

Зато у врага такого дефицита не было, он направлял их на любые цели, часто не попадая в них. Из 230 FPV-дронов, которые россияне запускают ежедневно, долетает ориентировочно 30. Из этих 30, как рассказал Отченаш, попадает в цель еще значительно меньше. Однако их у противника очень много, дефицита он не испытывает.

Приобщиться к сбору бригады "Рубеж" НГУ на приобретение FPV-дронов можно донатом на номер карты: 4441 1111 2822 2167 или отсканировав указанный QR-код.