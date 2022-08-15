кремлевская многоходовочка
Читаю новости и качаю головой. Речь идет не о причинении вреда российской культуре и российскому влиянию, а о тренде на исчезновение всего российского за пределами рф: языка, культуры и самих россиян.
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Когда в толпе мирных жителей взрывается фугас, мало кто из них могут призвать к справедливости. Обвинять надо не мир, а бросившего фугас.
путин – это ядерная бомба, уничтожившая и без того полудохлое российское общемировое влияние, превратившее российский паспорт в черную метку, российскую культуру – в маргинес, русский язык – в язык оккупантов, насильников и убийц, сделавшая российское гражданство позорным.
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С "можем повторить" уже не получится
В общем, если судить по заявлениям лидеров соседних с рф стран, "можем повторить" больше не будет. Нечего будет повторять. Что здесь повторить? Еще раз опозориться?
Ни авторитета, ни влияния, ни военных успехов, ни победных маршей – один огромный неизбывный стыд на десятки лет для тех, кто еще умеет стыдиться.
Лидер и мыслитель ваш владимир владимирович! Закатное солнце вашего "русского мира"! Феерический долб**б.
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