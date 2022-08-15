Не все решает арта

А зря, потому что без последних и дальше было бы нам трудно. Что имеет место на фронте на самых тяжелых направлениях ? Враг засыпает сталью наши позиции и пытается штурмовать пехотой при поддержке бронетехники.

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Уровень поражения артиллерией по канонам Второй мировой войны, который считается приемлемым для штурма – это 25-30%. То есть, далеко не все и сразу врагу удается преодолеть перед началом штурмовых действий. Особенно если позиции норм в инженерном отношении подготовлены.

Стальная пехота

И в момент, когда враг идет на штурм, ключевой становится пехота, вооруженная хотя бы ПТРК и гранатометами. Она принимает первое сражение и выигрывает время для того, чтобы наше командование сориентировалось и начало принимать контрмеры – в том числе подводить резервы.

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Противотанковое вооружение пехоты сейчас очень контрастирует с тем, что было у пехоты во Вторую мировую войну (пушки, противотанковые ружья и гранаты, бутылки с зажигательной смесью). У пехоты сейчас есть все шансы выдержать удар и выиграть время на контрмеры. И без западных ПТРК/гранатометов было бы тяжело.

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