Не все вирішує арта

А дарма, бо без останніх і далі було б нам тєжко. Що має місце на фронті на найважчих напрямках? Ворог засипає сталлю наші позиції й намагається штурмувати піхотою за підтримки бронетехніки.

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Рівень ураження артилерією за канонами Другої світової війни, який рахується прийнятним для штурму, – це 25-30%. Тобто далеко не все й одразу ворогу вдається подолати перед початком штурмових дій. Особливо, якщо позиції норм в інженерному відношенні підготовлені.

Сталева піхота

І в момент, коли ворог іде на штурм, ключовою стає піхота, яка озброєна хоча б ПТРК і гранатометами. Вона приймає перший бій і виграє час для того, щоб наше командування зорієнтувалося і почало вживати контрзаходів – у тому числі підводити резерви.

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Протитанкове озброєння піхоти зараз дуже контрастує із тим, що було в піхоти у Другу світову війну (гармати, протитанкові рушниці й гранати, пляшки із запалювальною сумішшю). Піхота зараз має всі шанси витримати удар і виграти час на контрзаходи. І без західних ПТРК / гранатометів було б тєжко.

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