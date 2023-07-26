Что происходило 26 июля на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канал.
К теме Успех ВСУ в районе Старомайорского и возле Андреевки, атака "Шахедами": хронология 517 дня войны
Россия продолжает обстреливать мирные украинские города и пытается идти в наступление на определенных направлениях в ответ на контрнаступление ВСУ. В то же время украинские воины продолжают сдерживать российское нашествие, враг несет большие потери.
Что происходило 26 июля на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канал.
К теме Успех ВСУ в районе Старомайорского и возле Андреевки, атака "Шахедами": хронология 517 дня войны