Що відбувалося 26 липня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Канал.

До теми Успіх ЗСУ в районі Старомайорського і біля Андріївки, атака "Шахедами": хронологія 517 дня війни

Хронологія подій 26 липня

02:45 Після скандалу з військкомом Євгеном Борисовим Володимир Зеленський доручив перевірити інших військкомів. Президент повідомив, що вже є деякі попередні результати перевірки й вони невтішні.

01:19 Росіяни атакували Первомайську громаду Харківської області "Шахедами". Є влучання по промислових об'єктах.

00:13 Надвечір 25 липня міністр оборони Росії прибув до КНДР, зустрічали його з усіма почестями. Офіційно він повинен взяти участь в урочистих заходах. У Росії сподіваються, що цей візит повинен посприяти зміцненню військових зв'язків між двома країнами