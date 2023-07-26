Що відбувалося 26 липня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Канал.

До теми Успіх ЗСУ в районі Старомайорського і біля Андріївки, атака "Шахедами": хронологія 517 дня війни

Хронологія подій 26 липня