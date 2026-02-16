Это было очень рискованно: грузинский боец ВСУ вспомнил, как в 2022 году спасали людей из Ирпеня

Грузинский доброволец Миро Ванадзе вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения. Участвовал в обороне Киевщины и помогал гражданским, которые вовремя не успели эвакуироваться из Ирпеня, спастись и уехать оттуда.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Миро Ванадзе, президент "Международной ассамблеи грузинского народа", боец иностранного легиона ВСУ, двукратный чемпион мира ММА по версии WGFC, поделился воспоминаниями, которые запечатлела в его памяти война.

Смотрите также Правда ли, что Интернациональный легион распускают: что говорят в Минобороны

Оккупация Ирпеня: бросился на спасение, не раздумывая

Во время оккупации Ирпеня в 2022 году не все гражданские успели покинуть город. Российские войска не прекращали обстрелов. Люди эвакуировались в экстремальных условиях. Миро Ванадзе рассказал, что многие гражданские не смогли вовремя уехать, остались там.

Он вспомнил бабушку, которая хотела покинуть оккупированный Ирпень. Несмотря на опасность он и его покойный побратим Джамбулат Хоперия вызвались прийти на помощь украинской пенсионерке.

"Нас спросили, сможет ли кто-то помочь бабушке, но это был большой риск, потому что там была дорога, это была "сухая зона". Риск в том, чтобы орки смотрели именно эту дорогу. Мы с Джамбулатом решили помочь. Я не помню, с какой скоростью мы заходили. Я взял ее сумку, а Джамбулат нес бабушку на руках. Мы вытащили ее, потом приехали волонтеры и забрали бабушку", – озвучил Ванадзе.

Какое осознание пришло на войне?

Грузинский доброволец вспомнил и другую историю, когда был на позиции и попал под обстрел российских оккупантов, который те совершили с применением крупнокалиберного оружия. Тогда на месте погибли три человека. Миро Ванадзе отметил, что в то время был неопытным воином, видел, как все вокруг горело, как от российских атак пылали дома.

Боец иностранного легиона запомнил слова своего друга Джамбулата, с которым вместе воевал за Украину. Тот в начале войны сказал, что их действия призваны для освобождения не только Украины, это была борьба против общего врага Украины и их Родины – Грузии.

Я задумался, что эта борьба является исторической, потому что мы боремся не только против врага Украины, это большое варварское зло и оккупанты, которые готовы уничтожать и ряд других стран, которые они считают своими. Эти его слова я всю жизнь помню. Ему было 25 лет, когда мы пошли вместе воевать. Такие люди, как Джамбулат Хоперия, писали и пишут современную украинскую историю, которую должны знать дети,

– подчеркнул Ванадзе.

Верная собака, книги и наставления друга

Из приятного, что грело душу в условиях кровавой войны, грузинский доброволец вспоминает поддержку четвероногих. Говорит, что с ним и его собратом постоянно была собака, которая никогда не отходила от них даже несмотря на регулярные обстрелы, атаки украинских позиций. По словам Ванадзе, чтобы уберечь пушистых друзей на фронте, они делали для них специальные "броники" и каски, которые надевали на животных, когда враг начинал бомбить.

"Было много моментов, которые я вспоминаю. Один из моих друзей имел специальную машинку, он смотрел в зеркало и постоянно поправлял ею бороду. Я спрашивал, зачем это ему. А он говорил, что даже если мы погибнем, мы должны выглядеть красиво", – с поспешностью вспоминает Ванадзе.

А вот его побратим Джамбулат, находясь на боевых позициях, любил читать книги. Миро Ванадзе заметил на том, что он был очень образованным человеком и останется для него примером того, каким смелым надо быть, как следует жить в этом мире.

"В этой жизни мы живем один раз. Мы должны жить достойно и умирать тоже достойно. Отсюда мы ничего не заберем, нет ни одного человека, который умер и забрал с собой на тот свет богатства. Здесь мы можем оставить только свои добрые дела, поступки и пользу для общества", – подытожил Ванадзе.

Что известно о Ванадзе и его собрате Хоперии?