Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что сегодня террористом №1 в мире является глава Кремля Владимир Путин. Это человек, который, по его словам, узурпировал власть с самого начала своего правления, ни разу не участвуя в президентских выборах.

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Завершить войну в Украине можно дешевым способом

Яковенко считает, что завершить российско-украинскую войну можно рациональным и довольно дешевым способом. Он привел аналогию с одним, по его словам, из самых либеральных и мягких президентов США Бараком Обамой, который в свое время дал команду ликвидировать тогдашнего террориста №1 – Усаму бен Ладена.

Его ликвидировали без суда и следствия, была отправлена бригада морских пехотинцев, которые его отследили и уничтожили. Я считаю, что в настоящее время наиболее рациональным способом окончания войны была бы ликвидация Путина. Политической воли на это нет. Но для нначала нужно ввести в медийное пространство, а потом в политическое саму идею, что это надо сделать,

– озвучил Яковенко.

В таком случае то, как Израиль уничтожил сначала руководство "ХАМАС", потом "Хезболлы" – пример того, что никакой бункер не спасет, если действовать прицельно и профессионально.

Сегодня ликвидация Путина – недостижимая мечта, но в принципе эту идею стоит начать обсуждать. Чтобы это не было что-то экзотическое, а обычный рабочий момент, разговоры вокруг которого будут иметь рациональный характер: подсчет плюсов и минусов,

– отметил Яковенко.

К сведению! Глава МИД Украины Сибига провел переговоры с госсекретарем США Блинкеном. Были скоординированы дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям и приблизят победу Украины. Политолог Игорь Рейтерович предположил, что говорится либо о предоставлении разрешения бить по России западным оружием, либо о вступлении Украины в НАТО после завершения войны.