Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что в России существенных трудностей с мобилизационным процессом, чтобы пополнять свои подразделения – нет.

Смотрите также Продержатся до конца года: что будет потом с мобилизацией в России

Россия привлекает на фронт технику 40-х, 50-х годов

Значительных проблем с наличием живой силы у врага нет. Часто Россия своих солдат отправляет на фронт без должной подготовки на полигонах или уменьшает срок ее прохождения.

По словам военнослужащего Сил ТрО, у оккупантов есть проблемы с вооружением. Он обратил внимание на то, что враг использует на поле боя пушки и артиллерийские установки, которые выпускались с 1942 по 1955 годы.

"С вооружением у врага есть серьезные проблемы. Трудности возникают и с бронетехникой, потому что она уничтожается в большом количестве. Кое-где видно и недостаток у противника грузовых автомобилей, топливозаправщиков", – рассказал Мусиенко.

Как Кремль заманивает россиян воевать против Украины?

В России продолжаются мобилизационные мероприятия. Тем, кого вербуют, страна-агрессор выплачивает большие зарплаты. Деньги и обещания выплат после возвращения фронта, как объяснил Мусиенко, являются мотивационным фактором для россиян идти воевать.

Есть наивные люди, которые думают, что точно вернутся с фронта, в большинстве случаев это не так,

– отметил военнослужащий.

Есть еще определенная категория российских граждан, которая до сих пор ведется на российскую пропаганду, звучащую из федеральных каналов. Однако тех, кто идет воевать, наслушавшись пропагандистов, значительно меньше. Большую долю занимает категория россиян, которые соблазнились на немалые денежные выплаты.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия через соцсети, в частности TikTok, вербует в свое оккупационное войско китайцев. Сейчас на стороне страны-агрессора воюют против Украины более 150 граждан Китая. Некоторые подписали контракты с минобороны России в 2024 году, другие – в 2023 году.