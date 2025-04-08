Российский правозащитник и основатель проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин в эфире 24 Канала рассказал, что вряд ли в России будет тотальная мобилизация. Сейчас у российской армии и у Владимира Путина нет необходимости объявлять полную мобилизацию.

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Потери в войсках пополняют за счет контрактников, срочников и тех, кого еще будут набирать из СИЗО.

На кого делает ставку российский диктатор

Потери компенсируют всеми доступными средствами.

По крайней мере в 2025 году так они смогут компенсировать потери армии. Далее, если война будет продолжаться, думаю, в какой-то момент может быть еще один виток мобилизации. Начнут мобилизовать активнее, но это снова будет выглядеть, как осенью и зимой 2022 года в России – когда были рейды по мужским общежитиям, ловили людей возле станций метро. Но это все равно будет частичная мобилизация,

– сказал Свердлин.

Он добавил, что в России пока нет политического решения о новом этапе мобилизации так, как это было в 2022 году. Последние несколько лет ставка делается на контрактную армию.

Есть и подонки, которые идут за деньгами, и те, кто верит обещаниям: мол, подпишешь контракт – будешь работать в Ростовской области водителем. Людей действительно не хватает. В том числе и северокорейские войска – это способ компенсировать потери в нынешней российской армии,

– отметил правозащитник.

Свердлин также напомнил, что ресурс "Медиазона" публиковал данные, что уже удалось установить более ста тысяч погибших. Раненых по меньшей мере втрое больше. Российские власти пополняли армию также за счет заключенных. Согласно новым законам, разрешено привлекать в армию людей из СИЗО.

"Часть обращений к нам – это просьба помочь дезертировать из российской армии от людей, которых заставили подписать контракты в СИЗО", – рассказал Свердлин.

В России меняют законы, которые "намекают" на длительную войну

Правозащитник отметил, что давление только усиливается, ведь принимаются новые законы и нормативные акты. В 10 раз повышены штрафы за неявку в военкомат. В несколько раз увеличены штрафы для юридических лиц за непредоставление данных о своих военнообязанных работников.

Ходят слухи о запуске так называемого единого реестра повесток и единого реестра призывников. Похоже, эту систему настраивают на длительную войну и затяжную мобилизацию. Российские законодатели явно делают все, чтобы мобилизовать людей и упростить процедуру призыва, – добавил он.

Свердлин также напомнил о законе об электронных повестках, принятом в апреле 2023 года. Согласно ему, если гражданину направлена повестка, он не может управлять транспортом, брать кредиты или выезжать из страны.

Он подытожил, что российским властям не понравилось, сколько усилий пришлось приложить к мобилизации в 2022 году. Теперь пытаются сделать все тихо.