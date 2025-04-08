Російський правозахисник та засновник проєкту "Ідіть лісом" Григорій Свердлін в ефірі 24 Каналу розповів, що навряд чи в Росії буде тотальна мобілізація. Наразі у російської армії та у Владіміра Путіна немає потреби оголошувати повну мобілізацію.

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Втрати у військах поповнюють за рахунок контрактників, строковиків і тих, кого ще набиратимуть із СІЗО.

На кого робить ставку російський диктатор

Втрати компенсують усіма доступними засобами.

Принаймні у 2025 році так вони зможуть компенсувати втрати армії. Далі, якщо війна триватиме, думаю, в якийсь момент може бути ще один виток мобілізації. Почнуть мобілізувати активніше, але це знову виглядатиме, як восени та взимку 2022 року в Росії – коли були рейди по чоловічих гуртожитках, ловили людей біля станцій метро. Але це все одно буде часткова мобілізація,

– сказав Свердлін.

Він додав, що в Росії наразі немає політичного рішення про новий етап мобілізації так, як це було у 2022 році. Останні кілька років ставка робиться на контрактну армію.

Є й покидьки, які йдуть за грошима, і ті, хто вірить обіцянкам: мовляв, підпишеш контракт – працюватимеш у Ростовській області водієм. Людей дійсно не вистачає. У тому числі й північнокорейські війська – це спосіб компенсувати втрати в нинішній російській армії,

– зазначив правозахисник.

Свердлін також нагадав, що ресурс "Медіазона" публікував дані, що вже вдалося встановити понад сто тисяч загиблих. Поранених щонайменше втричі більше. Російська влада поповнювала армію також за рахунок ув'язнених. Згідно з новими законами, дозволено залучати до війська людей із СІЗО.

"Частина звернень до нас – це прохання допомогти дезертирувати з російської армії від людей, яких змусили підписати контракти в СІЗО", – розповів Свердлін.

В Росії змінюють закони, які "натякають" на тривалу війну

Правозахисник зазначив, що тиск лише посилюється, адже ухвалюються нові закони та нормативні акти. У 10 разів підвищено штрафи за неявку до військкомату. У кілька разів збільшено штрафи для юридичних осіб за ненадання даних про своїх військовозобов’язаних працівників.

Ходять чутки про запуск так званого єдиного реєстру повісток і єдиного реєстру призовників. Схоже, цю систему налаштовують на тривалу війну та затяжну мобілізацію. Російські законодавці явно роблять усе, щоб мобілізувати людей і спростити процедуру призову, – додав він.

Свердлін також нагадав про закон про електронні повістки, ухвалений у квітні 2023 року. Згідно з ним, якщо громадянину надіслано повістку, він не може керувати транспортом, брати кредити чи виїжджати з країни.

Він підсумував, що російській владі не сподобалося, скільки зусиль довелося докласти до мобілізації у 2022 році. Тепер намагаються зробити все тихо.