Однако там такие города как Краматорск и Славянск довольно отличаются от, например, Северодонецка и Лисичанска, их нельзя сравнивать. Об этом 24 каналу рассказал экс-нардеп и военный Владимир Парасюк. По его словам, эти города отличаются как масштабами, так и украинской обороной.

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Запасы оружия в России рано или поздно закончатся

Парасюк отметил, что легко захватить Донецкую область россиянам не удастся.

За каждый сантиметр нашей земли, по которой они идут, они проливают реки крови. Это не война за города, это война за полное уничтожение,

– заверил военный.

Он подчеркнул, что вся Россия построена на лжи, а потому, по мнению Парасюка, враждебные генералы не докладывают о реальной картине высшему руководству и Путину в частности. По всей видимости, российская армия просто получает команду – идти вперед, засыпать украинские позиции и города снарядами.

"Но в один момент у них просто закончится или уменьшится этот боеприпас, который, кстати, украинская армия с помощью HIMARS идеально и точно уничтожает. Они просто в одночасье остановятся и это будет такой переломный момент на фронте, когда мы сможем контратаковать", – объяснил бывший народный депутат.

Военный отметил, что продвижения, о которых идет речь, не проходят за несколько дней – на это идет 2 – 3 месяца. В конце концов, Северодонецк и Попасную россияне также штурмовали 2 месяца и только тогда смогли продвинуться.

Тоже самое ждет и другие линии фронта. А если говорить именно о Краматорске и Славянске – там оккупантам будет особенно тяжело. Там можно долго держать оборону, а бои за эти города могут длится годы.

Во-первых, там созданы все оборонные редуты против пехоты и тяжелой техники, а во-вторых, есть большая группировка украинских войск. Парасюк считает, что если бы сейчас был огневой контакт где-нибудь в окрестностях этих городов, и россиянам нужно было бы куда-то продвигаться, у них бы ничего не получилось.

Поэтому в Донецкой области им будет не то что сложно, а ультрасложно,

– убежден Владимир Парасюк.

А особенно ввиду того, что общая картина должна меняться с постепенным исчерпанием россиянами своих запасов.

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"Россия не резиновая. Какие бы сильные они ни были, сколько бы у них ни было бесконечного боекомплекта, сколько бы у них ни было ракет, оно, во-первых, не так быстро производится. Во-вторых, это страна, которая просто поглощена коррупцией, и я думаю, что то, что написано на листке, и то, что лежит на складах отличается не то что на какие-то десятки, а на тысячи", – объяснил свою мысль военный.

В общем, до последнего нужно их здесь перебить, и тогда у нас будет возможность жить мирно и спокойно. К тому времени с этой придурашеной территорией, которая называется Россия, у нас никогда не будет ни диалога, ни нормального сосуществования,

– подытожил он.

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