Об этом 24 каналу рассказал украинский журналист Денис Казанский. По его словам, все понимают, что захватчики буквально не могут продолжать дальнейшее наступление.

Важно Лисичанск и Северодонецк стали пирровой победой для России, – военный эксперт

Все из-за бессилия

Подразделения Вооруженных сил Украины, героически защищавшие Луганскую область от захватчиков, серьезно истощили группировку оккупантов. Потери у россиян были очень серьезными.

Понимаем, что это просто от бессилия. Они несут бешеные потери, потому что буквально лоб в лоб атакуют украинские позиции, – отметил Денис Казанский.

Он напомнил, что по определению потери противника, пытающегося атаковать, всегда в 2 – 3 раза больше, чем у защищаемых военных.

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Напомним, 3 июля подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены отойти от Лисичанска. Российские оккупанты бросили значительное количество живой силы и личного состава, чтобы захватить и Северодонецк, и Лисичанск. Они буквально стирали города и населенные пункты артиллерией, после чего там буквально не было где закрепиться и сформировать позиции. Кроме того, гарнизон в Лисичанске и ближних деревнях был под угрозой оцепления.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что украинские военные вышли из города без потерь. Сейчас они находятся на новых позициях и готовы и дальше уничтожать российских оккупантов.

Добавим, по состоянию на 4 июля ВСУ уже уничтожили аж 36 200 российских захватчиков, 1589 танков, 3754 боевых бронированных машин, 804 артиллерийские системы, 217 самолетов, 187 вертолетов, 246 реактивных систем залповых средств.