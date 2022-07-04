Про це 24 каналу розповів український журналіст Денис Казанський. За його словами, всі розуміють, що загарбники буквально не мають змоги продовжувати подальший наступ.

Важливо Лисичанськ та Сєвєродонецьк стали пірровою перемогою для Росії, – військовий експерт

Все через безсилля

Підрозділи Збройних Сил України, які героїчно захищали Луганську область від загарбників, серйозно виснажили угруповання окупантів. Втрати в росіян були дуже серйозними.

Розуміємо, що це просто від безсилля. Вони зазнають шалених втрат, бо буквально лоб в лоб атакують українські позиції, – зазначив Денис Казанський.

Він нагадав, що за визначенням втрати противника, який намагається атакувати, завжди у 2 – 3 рази більші, ніж у військових, які захищаються.

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Нагадаємо, 3 липня підрозділи Збройних Сил України були змушені відійти від Лисичанська. Російські окупанти кинули значну кількість живої сили та особового складу, щоб захопити і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. Вони буквально стирали міста та менші населені пункти артилерією, після чого там буквально не було, де закріпитися та сформувати позиції. Крім того, гарнізон в Лисичанську та ближніх селах був під загрозою оточення.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підкреслив, що українські військові вийшли з міста без втрат. Зараз вони перебувають на нових позиціях та готові й надалі нищити російських окупантів.

Додамо, станом на 4 липня ЗСУ вже знищили аж 36 200 російських загарбників, 1589 танків, 3754 бойових броньованих машин, 804 артилерійські системи, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 246 реактивних систем залпового вогню, 658 безпілотників, 105 засобів ППО тощо.