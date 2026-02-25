Тактика России в корне изменилась, – командующий Нацгвардии сказал, к чему прибегают оккупанты
- Российские войска уменьшили использование военной техники, поскольку штурмы колоннами больше неэффективны из-за того, что такое движение оккупантов становится заметным для СОУ.
- Украинские бойцы 14-й бригады НГУ недавно уничтожили ориентировочно 250 единиц вражеской техники за один день благодаря наблюдению за противником.
С каждым новым годом ведения боевых действий российско-украинская война меняется. Враг постоянно прибегает к новым тактикам. Сейчас привлекает для штурмов меньшее количество военной техники. Такому поведению российской армии есть объяснение.
Об этом командующий Нацгвардии, украинский генерал Александр Пивненко эксклюзивно рассказал на ютуб-канале Анны Максимчук, подчеркнув, что сегодня штурмы с использованием колонн техники уже не работают, это больше недейственный метод.
Карта боев теперь просматривается
Российско-украинскую войну называют войной дронов. На фронте становится все труднее быть незаметным, ведь наблюдение за действиями войск осуществляют обе стороны и регулярно.
Тактика России в корне изменилась. На фронте появились сотни тысяч БпЛА. Вся карта ведения боевых действий "подсвечена". Как противник все видит, так и мы,
– подчеркнул Пивненко.
Командующий Нацгвардии привел пример, когда украинские бойцы 14-й бригады "Красная калина" уничтожили всего почти 250 единиц вражеской техники, в частности российские мотоциклы, байки, квадроциклы, бронемашины. Все это было ликвидировано за один световой день.
Так же и враг не даст нам такими большими колоннами ехать, забирать подразделения, вытеснять. Все видно. Поэтому очень важно во время проведения ротаций, находясь на позиции быть бдительными,
– подчеркнул Пивненко.
Он пояснил, что это момент, когда наш военнослужащий наиболее уязвим, поскольку может быть поражен. Ведь противник, по словам украинского генерала, имеет "глаза" и все видит даже в плохую погоду, когда идет дождь или снег, или в темное время года.
"Надо дойти до позиции, изменить нашего военнослужащего, а ему нужно оттуда выйти, поэтому важно замаскироваться и вести наблюдение", – подытожил Пивненко.
Командующий Нацгвардии рассказал как изменилось поведение врага: смотрите видео
Обратите внимание! Российские оккупанты прибегают к тактике дистанционного минирования. Они сбрасывают с БпЛА, в частности типа Mavic, заминированные рации. При прикосновении к устройству оно взрывается. Среди мест, где противник оставляет такие рации – пути передвижения, например, автодороги.
Как оккупанты меняют тактику на фронте?
Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал, что российская армия воспользовалась неблагоприятными погодными условиями в зимний период и активнее пробует передвигаться малыми группами. Пехотинцы пытаются инфильтроваться, используют туман и дожди, ведь в такую погоду возможности дронов ограничены.
Офицер бригады НГУ "Рубеж" Владимир Черняк отметил, что в период российско-украинской войны оккупанты прибегали к различным методам. Сейчас противник круглосуточно проводит аэроразведку с целью выявить слабые места в украинской обороне. Российские бойцы движутся по одному или двое. Закрепиться на определенном участке не является для них в приоритете, они стремятся постоянно двигаться вперед.