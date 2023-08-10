Если партнеры прекратят помогать Украине, то им следует признать, что демократия проиграла. И это только потому, что все опасаются России. Таково мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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"Мы находимся на той стадии войны, где нет никаких компромиссов. Одна сторона обязательно должна проиграть. Проигрывает Украина – тогда стабильного мира больше не существует. Будет огромное количество терактов, хаоса, провокаций, войн разного типа", – подчеркнул Михаил Подоляк.
Победа Украины повлияет на весь мир
Если бы Украина проиграла, Россия стала абсолютно милитарной страной, которая будет доминировать в информационном, дипломатическом пространстве. Россия стала главной среди стран.
Надо это объяснять: проигрывает Россия – мы еще определенное время, чтобы инвестировать в научные разработки, прогресс, новую архитектуру безопасности. Тогда ни одна страна не сможет сказать: мы не видим международного права; мы захотели убить определенное количество граждан суверенного государства – пришли и убили,
– отметил Подоляк.
Конечно, украинская сторона это четко объясняет партнерам. Однако, к сожалению, не все страны сознательны до конца, что они предлагают.
"Вы говорите там, а мы терпеливо идем вперед. Мы в любом случае дойдем до границ 1991 года, потому что это вопрос нашего существования. Здесь нет другого выбора", – подчеркнул советник главы ОП.
Победа Украины не будет легкой. В частности, и сейчас многого не хватает для более интенсивного контрнаступления. Но, несмотря на это, ВСУ все равно терпеливо продвигаются вперед. Дальше – будет только больше.
Эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео
Роковая ошибка мира
Еще в 2014 году России показали, что якобы Украина не будет защищать свой суверенитет. Именно это спровоцировало страну-агрессора к мнению, что в Украине много тех, кто поддерживает Россию. Соответственно, здесь их якобы готовы встречать с цветами и не будут сопротивляться.
Я боюсь только одного: чтобы у нас не возникли концепты, как в 2014 году. Мол, нет сил и ресурсов, поэтому договоримся о чем-то, потому что "Россия обязательно будет придерживаться договоренностей". Главное – не допустить ошибку 2014 года,
– заметил Подоляк.
В конце концов, речь идет не об украинской элите или политикуме. Все осознают, что России на самом деле не нужен мир. Важно, чтобы сегодня и наши партнеры не допустили ошибок предыдущих лет. Как в отношении Украины, так и других стран, которые Россия хотела или оккупировала.
"Эти все роковые ошибки приведут к обнулению европейской цивилизации и доминированию варварской России", – подытожил Подоляк.
Мир продолжает санкции против России: что известно
- Недавно в Италии отменили выдачу "золотых виз" для богатых россиян и белорусов. Основная выгода "золотой визы" в возможности получения вида на жительство в стране, если человек инвестирует в экономику значительную сумму. Единственным нюансом в таком решении стало то, что Еврокомиссия советовала отменить "золотые визы" еще в конце марта 2022 года.
- Ограничивают россиян и в использовании популярных сервисов. В частности, австралийская компания Atlassian, которой принадлежат сервисы Jira, Confluence и Trello (популярные приложения для разработчиков), объявила о следующем этапе своего выхода с российского рынка. Доступ к сервисам будет закрыт через месяц после того, как пользователь получит соответствующее сообщение.
- К слову, общее влияние санкций на экономику России привело к тому, что рубль признали одной из трех самых слабых валют в мире. В списке также есть турецкая лира и аргентинское песо.