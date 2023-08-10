Якщо партнери припинять допомагати Україні, то їм варто визнати, що демократія програла. І це лише тому, що всі бояться Росії. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Ми перебуваємо на тій стадії війни, де немає жодних компромісів. Одна сторона обов'язково має програти. Програє Україна – тоді стабільного миру більше не існує. Буде величезна кількість терактів, хаосу, провокацій, війн різного типу", – наголосив Михайло Подоляк.

Перемога України вплине на весь світ

Якби Україна програла, Росія стала б абсолютно мілітарною країною, яка домінуватиме в інформаційному, дипломатичному просторі. Росія стала б головною серед країн.

Треба це пояснювати: програє Росія – ми маємо ще певний час, щоб інвестувати в наукові розробки, прогрес, нову архітектуру безпеки. Тоді жодна країна не зможе сказати: ми не бачимо міжнародного права; ми захотіли вбити певну кількість громадян суверенної держави – прийшли і вбили,

– зазначив Подоляк.

Звісно, українська сторона чітко це пояснює партнерам. Однак, на жаль, не всі країни свідомі до кінця, що вони пропонують натомість.

"Ви говоріть там, а ми терпляче йдемо вперед. Ми в будь-якому разі дійдемо до кордонів 1991 року, тому що це питання нашого існування. Тут немає іншого вибору", – наголосив радник голови ОП.

Перемога Україн не буде легкою. Зокрема, й зараз багато чого не вистачає для інтенсивнішого контрнаступу. Але попри це ЗСУ все одно терпляче просуваються уперед. Далі – буде тільки більше.

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео

Фатальна помилка світу

Ще 2014 Росії показали, що нібито Україна не захищатиме свій суверенітет. Саме це спровокувало країну-агресора до думки, що в Україні багато тих, хто підтримує Росію. Відповідно, тут їх буцімто готові зустрічати з квітами та не чинитимуть спротиву.

Я боюсь тільки одного: щоб у нас не виникли концепти, як 2014 року. Мовляв, не маємо сил і ресурсів, тому домовимося про щось, бо "Росія обов'язково дотримуватиметься домовленостей". Головне – не припуститись помилки 2014 року,

– зауважив Подоляк.

Зрештою, мовиться не про українську еліту чи політикум. Всі свідомі того, що Росії насправді не потрібен мир. Важливо, аби сьогодні й наші партнери не припустились помилок попередніх років. Як щодо України, так й інших країн, які Росія хотіла чи таки окупувала.

"Ці всі фатальні помилки призведуть до занулення європейської цивілізації та домінування варварської Росії", – підсумував Подоляк.

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