Теряют веру, – боец "Рубежа" рассказал, почему российские пропагандисты впали в истерику

Российские "военкоры" открыто говорят, что армия России пытается держать позиции ценой огромных потерь. Несмотря на то, что Кремль закрывает доступ к информации о реальном положении вещей, правда все же прорывается. Даже пропагандисты, которые поддерживали Путина, поняли, что им закручивают гайки.

Об этом в эфире 24 Канала отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, добавив, что российские пропагандисты осуществляли свою деятельность, как минимум, потому что на этом зарабатывали деньги, теперь, блокируя Telegram, средства для заработка у них власть забирает.

Моральный дух противника падает

Как отметил офицер бригады "Рубеж", российские "военкоры" понимают, что в течение 4 лет войны враг не захватил ни одного областного центра, несмотря на то, что имеет определенные продвижения и преимущества. Однако потери, которые несет армия России, нерациональны к результатам на поле боя.

Они падают морально, теряют веру, которая была в начале, что вот-вот возьмут Киев за 3 дня. Тем более, что потери в России невероятно большие. Только официально за последние 9 – 10 месяцев только в полосе ответственности бригады "Рубеж" было уничтожено более 3,5 тысяч военнослужащих России,

– подчеркнул Отченаш.

Сегодня на Покровском направлении оккупанты начали активнее сдаваться в плен. Это, по мнению офицера бригады, связано с тем, что раньше у россиян были надежды, что Трамп достигнет договоренностей о мирном соглашении. Поэтому они подписывали контракты, думали "вскочить в последний поезд", чтобы получить выплаты с надеждой, что война скоро завершится, поэтому риски погибнуть минимальны. Однако, оказавшись на фронте, увидели, что мирные переговоры до сих пор не дали результата в виде окончания войны.

"Они видят, что из группы в 10 человек – 8 погибают. Мы сегодня обнаружили 12 российских военнослужащих, из которых сейчас 11 – это "двухсотые". Поэтому они понимают, что сдаться в плен логичнее. Тем более, что там к ним относятся адекватнее, чем офицеры российской армии", – озвучил Отченаш.

В России идет скрытая мобилизация

Из-за больших потерь на фронте, Россия проводит скрытую мобилизацию. Российские "военкоры" признаются, что ситуация с набором контрактников уже не такая, как была раньше. Люди неохотно их подписывают. Поэтому власть ищет живую силу среди студентов в университетах и на предприятиях.

По словам офицера бригады "Рубеж", несмотря на то, что обострение на Ближнем Востоке положительно повлияло на экономическое состояние России из-за продажи нефти, все равно стране-агрессору денег для покрытия выплат контрактникам не хватает. В определенных регионах "дыры" в бюджетах, поэтому суммы "подъемных" уменьшают. А именно большие выплаты были единственной мотивацией, почему россияне заключали контракты с минобороны и ехали воевать.

В России огромный дефицит личного состава. Об этом свидетельствует даже уменьшение штурмовых действий в течение последних 9 месяцев,

– подытожил Отченаш.

