Без наших певцов ртом в России закончилась попса

О хорошем. Помните, как владельцы и менеджмент радиостанций пуканили от квот на украинскую музыку? Мол, без российской никто слушать не будет, потому что нечем заполнять эфир.

"Попсовая" украинизация

Пока Киев стоит в пробках, особенно по вечерам, слушаю в машине радио. Это просто шок, сколько в Украине развелось попсы! Бывает, что ни одна песня не повторяется, когда переводишь каналы.

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Фигни типа российского "я у твоих ног, спасибо не говори" на украинском языке десятки или сотни! Российский шоубиз на фоне всего этого разнообразия – редкое убожество.

Там уже прямо из гробов достают присыпанных нафталином исполнителей 70-х годов, чтобы они заполняли культурный вакуум. Неожиданно оказалось, что это без наших певцов ртом у России закончилась попса, а не у нас без них.

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Ускоренная эволюция

Полгода понадобилось Украине, чтобы забить по самую завязку эфир своей музыкой. И это – в период войны, кризиса, бедности, когда объективно для производства культурного продукта – мало ресурса.

Так же не только в культуре. Не Украина зависела от России, а наоборот – Россия вкладывала миллиарды и миллиарды в то, чтобы не терять колонию. Теперь бы избавиться от этого кровососа навсегда.

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