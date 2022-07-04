РФ получит по наглой бункерной морде бурятскими горелыми портянками: почему Путин проиграет

Все пытаюсь ответить на вопрос: какие цели Россия преследует в этой войне? Это необходимо для понимания того, когда и чем эта война может закончиться.

Сценарии победы

Потому что конец войны – это достижение одной или обеими сторонами реперных точек: промежуточных или конечных целей. А не по-другому.

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Если таких целей достигает одна из сторон, то, скорее всего, вторая сторона потерпела поражение и подписала капитуляцию. Если же определенные цели достигнуты обеими сторонами одновременно, и при этом заключено перемирие, то, поверьте историческому опыту, это не перемирие, а просто перерыв в военных действиях, и война обязательно вспыхнет с новой силой.

Поражение необязательно бывает военным. Очень часто настоящий проигрыш встречается на дипломатическом или экономическом фронте, а военные неурядицы при этом минимальны. Впрочем, последствия могут превзойти все ожидания!

В принципе, войну можно проиграть, даже нанеся противнику сокрушительное военное поражение.

Победа бывает и пирровой, если вы еще помните о чем идет речь.

Позор Московии уже начался

Чего Россия хочет добиться в этой войне? Основная стратегическая цель – захват Украины, смена руководства, присоединение украинских территорий, легитимизация аннексии – явно недостижима. То есть война с этими целями проиграна в первые недели вторжения – окончательно и безвозвратно. Нахрапом не получилось, а задушить нас медленно, но уверенно сил не хватает.

Тактические ложные цели (их Россия выдавала за стратегические), такие, как денацификация, демилитаризация, противодействие расширению НАТО на Восток, отстранение альянса на границе 1997 года – тоже невозможны. Они исчезли из риторики руководства РФ, оставив после себя только терминологию: неофашистский режим, неонацистский переворот, нацисты, националистические батальоны и т.д., исключительно для того, чтобы не волновать российского избирателя изменением картинки. Внутренний продукт, на смех остальным странам.

Третий вариант победных целей – откровенная аннексия чужих территорий под предлогом защиты русских людей. Судя по тому, как обстоят дела на юге, с этим тоже не складывается. Не смогли.

Партизанское сопротивление на местах и ​​невозможность легитимировать оккупацию на основании лжереферендума, а также растущее военное давление Украины на захваченные территории юга говорит о том, что второго Крыма не случится. Скорее всего, и здесь РФ получит по дерзкой бункерной морде бурятскими горелыми портянками.

Украина вернет себе доступ к морям и портам, освободит свои города и граждан. Силы для этого есть, оружие тоже, желание – пруд пруди! Здесь нужно думать о том, как "спасать" от Украины украденный Крым, а не организовывать "референдумы" под дулами автоматов.

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Можно ли считать оккупацию еще одной части Донецкой и Луганской области российской военной победой? Несомненно, РФ постарается преподнести эти сомнительные завоевания именно так.

Стертые с лица земли города, десятки тысяч погибших мирных граждан, уничтоженная промышленность, транспортная инфраструктура. Десятки тысяч погибших российских солдат, тысячи единиц сожженной техники, экологическая катастрофа – это победа?

Снова спрашиваю: чего хочет добиться Россия в этой войне? Какова ее конечная реальная цель, если заявленные цели уже не достигнуты и явно недостижимы в будущем?

Война, лишенная цели, бессмысленна. Она может быть окончена, поскольку не существует критериев, по которым можно определить, что сторона получила, чего хотела.

За что боролись, на то и напоролись

А Россия в результате получает то, что заслужила своими желаниями и действиями: международную изоляцию, беспрецедентные санкции, экономическую войну с цивилизованным миром, расширение и усиление НАТО у своих границ, враждебное, натренированное, хорошо вооруженное и памятное многомиллионное государство в соседях, осмеяние репутацию, потрепанную деморализованную армию, десятки тысяч единиц разбитой техники, многомиллиардный ущерб, конфискацию накопленных валютных резервов и всеобщую враждебность, чтобы не сказать ненависть – ситуацию, когда одного российского паспорта достаточно, чтобы быть депортированным.

Военное поражение, а оно, ИМХО, неизбежно, это не больше, чем вишенка на торте из всех неприятностей, которые уже случились со страной, которая всерьез считала себя великой. Если это не полный пи..ц, то я уже не знаю, что такое полный пи..дец.

Что может сделать Россия в сложившейся ситуации? Ну, например, добить Донбасс ценой невероятных усилий и жертв и объявить себя победителем в этой войне. Мол, остальных не очень-то хотели. Так просто отвлекали внимание от направления главного удара.

"Народы" Донецка и Луганска наконец-то свободны! Сейчас мы только трупы в Мариуполе уберем или засыплем как можно быстрее, чтобы не очень воняло, и живите, дорогие освобождены "русские", как хотите.

Мы получили новую жизнь на руинах, без воды и тепла, без работы, без всего, что у вас было! Радуйтесь, что живы, и не смейте ныть! Мы кровь за вас проливали! Мы победили! Слушаем песни, снимаем фильмы о героях, творим легенды о последней войне с нацизмом!

Думаю, что народ проглотит, начнет сочинять и создавать! Ему не в первый раз. Но реальные цели – те, которые Россия не смогла осуществить – останутся, и механизм будущей войны, сведенный и смазанный униженным имперским высокомерием, останется, и рано или поздно Ваал снова придет за своей добычей.

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Круги войны

Мы же с вами уже сформулировали тезис: если цель войны не достигнута, то мира не будет, будет просто пауза в кровопролитии.

Цель Украины тоже будет достигнута лишь отчасти. Даже возвращение к 24.02.22 уже не трактуется как победа. Победа – это возвращение к границам 1991 года. Кстати, вполне законное требование, чтобы Россия не говорила бы о Крыме и временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Следовательно, и для Украины любой промежуточный результат – это только пауза в битве. А финал этой битвы – это разрушение России, которое от такой перспективы явно не в восторге и будет такой развязке сопротивляться, что есть силы.

Ваше место – у мусорника

Путин своей тупой, бессмысленной агрессией против Украины запустил переформатирование мирового устройства, в котором Россия добыла в борьбе единственное достойное место – у мусорника, за пределами цивилизации.

И это патовая ситуация.

Что бы дальше ни произошло, а место у помойки уже останется единственным местом, где цивилизованный мир будет готов видеть РФ. Ее лобзания с другими изгнанниками на ситуацию не влияют, скорее лишь доказывают лидерам западного мира их правоту. И это уже зафиксированный результат агрессии.

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Военное поражение РФ пока не потерпела, хотя я не сомневаюсь, что оно неизбежно произойдет. Причины уже очевидны. А война уже проиграна – без поражения, поскольку если война не привела к улучшению положения страны в политическом, экономическом или территориальном плане, то это проигрыш, и лучше было бы ее и не начинать.

Каждый шаг РФ ухудшает ее положение во всех отраслях, но руководство России с маниакальным упорством продолжает убивать страну об украинском вопросе. Начинающееся лэнд-лиз решение Альянса о расширении присутствия в Европе и об увеличении контингента войск, единении Европы и США в борьбе с российским империализмом, как бы намекает... но нет!

Бункерная крыса по-прежнему считает себя разъяренным медведем, но все уже знают, что это просто крыса. А как надо поступать с крысами, мир уже научился в последней Великой войне.

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