После 5 месяцев войны: парламент Черногории осудил агрессию россии

Парламент Черногории наконец-то поддержал резолюцию военной агрессии россии против Украины, осудив вторжение и террор мирного населения.

Парламент Черногории впервые осудил российскую агрессию против Украины. В парламенте признали, что целью полномасштабного вторжения есть мирное украинское население, материальные блага, территориальная целостность и суверенитет страны. "За" проголосовали 55 депутатов, 18 были против. Еще трое воздержались.

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Черногория призвала россию прекратить войну

В Черногории заявили, что в настоящее время Украина испытывает больше всего страданий со времен окончания Второй мировой войны. Парламент страны призвал власти россии срочно прекратить боевые действия и остановить акт агрессии, прямо подрывающий суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушающий военные и гражданские объекты и ставящий под угрозу жизнь миллионов людей, преимущественно гражданских.

Действия россии могут угрожать всей Европе

Также Черногория предложила ООН, ОБСЕ и другим международным организациям и странам (особенно членам ЕС и НАТО) использовать все возможные дипломатические, политические и экономические средства, чтобы удержать россию от продолжения агрессивных действий на территории Украины.

Ассамблея Коммуны Гора призывает правительство Коммуны Гора и все политические и общественные организации нашей страны безоговорочно, открыто и недвусмысленно осудить этот акт агрессии, последствия которого могут быть бесчисленными для мира и безопасности в Европе и во всем мире, а значит и для стабильности региона, которому принадлежит Черногория,

– говорится в документе.

Приняв резолюцию, Ассамблея выразила полную поддержку мер ЕС и государств-партнеров по подавлению актов российской агрессии. Также в ассамблее выразили глубокие соболезнования народу Украины, призвав своих граждан проявить солидарность и оказать украинцам всестороннюю помощь.

Добавим, что в мае премьер Черногории посетил Бородянку и назвал этот город "ад войны".

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