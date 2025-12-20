Эта война о несколько большем: Зеленский объяснил, почему Путин затягивает войну

Владимир Зеленский убежден, что Россия ведет войну не только за украинские территории. Целью российского диктатора может быть лишение народов права определять судьбу своих стран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на речь президента Украины на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро 20 декабря.

Почему Россия продолжает войну?

Владимир Зеленский отметил, что война России против Украины, которую затягивает Владимир Путин, не только для захвата Донбасса. Лидер Украины убежден, что цель Кремля – устранить народы от принятия решений о судьбе их государств.

Президент Зеленский добавил, что российский диктатор стремится решать все лично или вместе с такими же, как он, друзьями.

Война России против Украины всегда была и есть войной о несколько большем, чем о землях самой Украины. И именно поэтому Россия никогда не удовлетворится тем или иным куском территории, если кто-то ей что-то подарит,

– сообщил Зеленский.

Глава государства также заявил о необходимости защиты фундаментальных принципов Европы. Речь идет о независимости, суверенитете и демократии.

Украина вместе с партнерами, по словам Зеленского, внимательно работает над каждым пунктом мирного соглашения. Нужно это для того, чтобы оно было "о стабильном и длительном мире и надежных гарантиях безопасности", резюмировал он.

