Есть только один способ спасти мир от имперского монстра путинской России

Среди либеральной российской тусовки очень популярна статья одного российского социолога. Который, конечно же, против войны. И надо отдать ему должное, он с этой позицией выступает, что в России сейчас чревато последствиями.

Виноваты все, кроме страны-убийцы

И вот он говорит, что в войне виноваты не россияне. Которые в основном против войны. Но просто боятся. Или просто жертвы пропаганды. Так вот, в войне Путина, по мнению российских либералов, виноват Запад.

Интересное Взрывы в Белгороде: зачем на самом деле это нужно России

Хорошо, конечно, что уже не Украина виновата. От обвинения жертвы скрылись. Но виноват не российский народ, который просто невинная жертва, а коллективный Запад. Который много лет сотрудничал с Путиным, который много ему позволял и который внушил Путину уверенность, что все можно.

Способность российских либералов отрицать вину российского народа поражает. Способность переводить с больной головы на здоровую впечатляет, отрицание ответственности и ее переложение на других впечатляет. Это чревато и тем, что не требует покаяния и искупления грехов после войны. Вновь эти коварные властители мира виноваты. Российский народ не виноват. Надо продолжать. С такими мыслями после войны все очень быстро вернется на круги своя. И снова все заново.

Не черно-белый мир

Прошляпил ли Запад Путина? Да. Да что там говорить, даже мы, в Украине, его прошляпили. В 2014 году агрессия России стала для нас неожиданностью. Для большинства из нас. Просто потому, что Россия давно перестала быть интересной. Она не рождала смыслов. Там не было новых идей и технологий. Мы не смотрели в ту сторону. К сожалению.

Так и Запад. Да, западные политики общались с Путиным. Они и с Януковичем общались. Потому что они общаются с легитимными представителями народа. Это народ выбирает для них тех, с кем общаться.

Виноват ли Запад в том, что неидеальный и не отказывался от российских денег? Виноват. Но так устроен мир. Финансовые центры мира – на Западе. И туда несут деньги все автократы мира. Так работает система. На этом построена доминация коллективного Запада. И если украинцы или россияне позволяют своей элите зарабатывать деньги нечестно, это проблема россиян или украинцев, а не Запада.

Виноват ли Запад в том, что прошел момент, когда Путин из обычного автократа превратился в бандита с большой геополитической дороги? Да, виноват. Но Запад, как и украинцы, мало обращал внимание на Россию. Отсталая страна-бензоколонка. У Запада были другие проблемы последние 20 лет. Должны были предвидеть? Опять же иллюзия, что там сидят какие-то супергении. Такие же люди. Запад не идеален.

Рекомендуем РФ получит по наглой бункерной морде бурятскими горелыми портянками: почему Путин проигрывает

Мир проспал Путина, потому что миру давно не интересна Россия. Это верно. Но Путин – российский президент. И российский народ дает ему легитимность. От имени российский народа Путин совершает преступления. И вряд ли российский народ может сам сказать, что ему была неинтересна Россия, и он не заметил, как превратился в государство-фашиста. Это – российские процессы. Кто же за ними должен следить? Коллективный взрослый с Запада?

Вечное зло можно только уничтожить

Российские элиты не верят в способность народа управлять государством. Считают, что демократия – вымысел. Везде видят заговоры и руку врагов. Парадоксально, но судя по всему так же считают российские либералы. Иначе как можно винить Запад в том, что делает российская армия от имени российского народа?

Почему это опасно? Потому что отрицание вины делает невозможной работу над ошибками. Отвергает покаяние. Отвергает немецкий путь раскаяния. А, значит, обрекает нас на возвращение имперского монстра. И единственный способ избежать этого возвращения с такими элитами и такой оппозицией в России – это распад империи. Которая сама по себе является злом. Ведь она порождает и такую власть, и такую оппозицию.

Достойно внимания – оккупанты беспощадно обстреливают Славянск и Краматорск: смотрите видео