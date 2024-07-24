Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 Канала перечислил самые горячие направления на фронте: Краматорский, Торецкий, Покровский.

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Оккупанты штурмуют позиции ВСУ регулярно

На Покровском направлении количество штурмов украинских позиций составляет около 40, они постоянные. На Краматорском направлении враг тоже пытается давить на линию фронта, стремясь найти слабое место, чтобы организовать прорыв. Оккупанты в основном давят или на севере, или на юге.

"На севере в районе Калиновки канал спрятан под землю, там его можно спокойно перейти, если будет успех в прорыве нашей обороны, чего ВСУ до сих пор не допустили. А на юге россияне надеются обойти по трассе на Покровск до перекрестка на Константиновку, зайти с юга на Часов Яр. Там нестабильное количество атак, может колебаться от 10 до 30 за сутки, но они тоже регулярные", – рассказал Жданов.

Военный эксперт озвучил, что в отношении Торецкого направления у него складывается впечатление, что командование российских оккупационных войск может выбрать его, как главный для удара.

Там может состояться основная битва, потому что в случае прорыва на Торецком направлении, оккупанты получат оперативное преимущество на всех 3 указанных направлениях,

– пояснил Жданов.

Ситуация по состоянию на 24 июля на 3 направлениях фронта: