Украине нужно освободить около двух тысяч своих городов и сел, оккупированных Россией. Об этом во время выступления перед Конгрессом мэров и глав муниципалитетов Франции рассказал президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал.
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Сколько территорий еще нужно освободить
Десятки из оккупированных населённых пунктов разрушены ударами российских военных полностью, как Мариуполь или Волноваха.
В общем, городов и сел, которых нам еще предстоит освободить и восстановить – около двух тысяч,
– рассказал президент.
Он добавил, что оккупанты уничтожают всю инфраструктуру на оккупированных территориях, а когда убегают, то воруют все оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность города.
Когда украинский флаг возвращается на освободившуюся территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни,
– добавил Зеленский.
Выступление Зеленского перед Конгрессом мэров и глав муниципалитетов Франции: смотрите видео
Укрзализныця запустила продажу билетов в Крым, Донецк и Луганск
- В честь освобождения Херсона Укрзализныця запустила продажу билетов в Херсон, Луганск, Донецк, Мариуполь, Симферополь и Севастополь.
- Билетами можно будет воспользоваться по мере того, как украинские защитники будут освобождать и зачищать территории от оккупантов. Железнодорожники отправят сообщение с датой и местом, как только движение между городами будет восстановлено. Рейсы будет совершать легендарный "Поезд к победе". В частности, в Херсон такой поезд уже прибыл.
- Оформить билет можно по ссылке. Пока они несут лишь символический характер. Деньги от продажи билетов передадут на закупку last-mile транспорта через платформу UNITED24. Речь идет об автомобилях, которые будут соединять города и поселки на освобожденных территориях с железнодорожными узлами.