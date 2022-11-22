Украине нужно освободить около двух тысяч своих городов и сел, оккупированных Россией. Об этом во время выступления перед Конгрессом мэров и глав муниципалитетов Франции рассказал президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал.

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Сколько территорий еще нужно освободить

Десятки из оккупированных населённых пунктов разрушены ударами российских военных полностью, как Мариуполь или Волноваха.

В общем, городов и сел, которых нам еще предстоит освободить и восстановить – около двух тысяч,

– рассказал президент.

Он добавил, что оккупанты уничтожают всю инфраструктуру на оккупированных территориях, а когда убегают, то воруют все оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность города.

Когда украинский флаг возвращается на освободившуюся территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни,

– добавил Зеленский.

Выступление Зеленского перед Конгрессом мэров и глав муниципалитетов Франции: смотрите видео

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