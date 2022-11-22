Україні потрібно звільнити близько двох тисяч своїх міст та сіл, окупованих Росією. Про це під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції розповів президент Володимир Зеленський, пише 24 канал.

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Скільки територій ще потрібно звільнити

Десятки з окупованих населених пунктів зруйновані ударами російських військових повністю, як Маріуполь чи Волноваха.

Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити – близько двох тисяч,

– розповів президент.

Він додав, що окупанти знищують всю інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають, то крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.

Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя,

– додав Зеленський.

Виступ Зеленського перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції: дивіться відео

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