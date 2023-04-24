Белорусское издание "Зеркало" совместно с 24 Каналом рассказывает, почему это происходит и как заявления российских властей не соответствуют действительности.

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Больше года назад, когда полномасштабная война только началась, многие надеялись на то, что она завершится в короткие сроки во время переговоров. В конце февраля и начале марта 2022 года представители Украины и России встречались несколько раз специально для того, чтобы достигнуть мира. Но ничего не вышло. Все дело в том, как именно в Кремле видели этот процесс. В их понимании, чтобы война прекратилась, Украина должна была фактически сдаться и принять все требования, которые озвучивал Путин. Пока российская армия обстреливала украинские города, министр иностранных дел России Лавров рассказывал, как выглядит мир в понимании Кремля.

"Это демилитаризация, нейтральный статус, денацификация. То, что Крым давно является российским – это факт, который обязан быть признан. Обязана быть признана независимость, провозглашённая Донецкой и Луганской народными республиками в границах соответствующих областей".

Именно в таком ключе Россия выступала на переговорах год назад. И такая позиция, которая дословно повторяла требования Путина, ни к чему не привела, потому что для Украины это фактически означало капитуляцию и сдачу собственного суверенитета. В министерстве иностранных дел Украины об этом прямо заявляли.

"Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии".

Переговоры завершились ничем, а в начале апреля 2022 года начался новый этап, когда открылись следы многочисленных военных преступлений российской армии после ее отступления из-под Киева. Весь мир увидел последствия оккупации Бучи и других населенных пунктов: массовые убийства мирных жителей, мародерство, похищения людей и пытки. Это привело к тому, что перспектива о чем-то договориться с Москвой стала слишком туманной, потому что там собственные военные преступления просто отрицают.

К лету 2022 года в России изменили и свои условия для достижения мира. Там продолжали заявлять, что он возможен, но теперь требовали не только Донецкую, Луганскую области Украины и Крым. В июле Лавров утверждал, что теперь России нужно больше чужих территорий.

"Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво".

Впрочем, на кое-какие шаги в России все-таки соглашались. Например, тогда же, летом в Турции подписали зерновые соглашения и разблокировали украинские порты для перевозок продовольствия и удобрений. Москва взяла на себя обязательства 22 июля, но уже 23 июля, то есть на следующий день,российские войска ракетами обстреляли одесский порт.

К тому времени переговоры о прекращении войны фактически уже не шли. Хотя появлялась информация, что мирный договор могли бы заключить, если бы не Путин. В сентябре агентство Reuters со ссылкой на свои источники писало, что еще в начале вторжения замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак якобы согласовал с украинской стороной мирный договор. Условием были гарантии невступления Украины в НАТО, но Путину этого было мало. Видимо, тот уже с самого начала хотел захватить побольше чужой территории.

30 сентября в России на бумаге аннексировали часть территорий Украины: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Правда, Москве удалось оккупировать далеко не все, на что она претендовала, а Херсон и вовсе пришлось бросить и отступить. О мире в Кремле говорить перестали. Не имея возможности наступать и потерпев крупные поражения, российская армия переключилась на обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Удивительно, но эти удары оправдывали тем, что якобы благодаря ним удастся добиться какого-то мира.

"Наша цель – не раскручивать маховик конфликта, а, наоборот, закончить эту войну". "Мы к этому стремимся и будем стремиться".

Путину, кажется, очень понравилась фраза про то, что войной он добивается мира. Потому что её же он повторил не один раз.

"По сути, полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации... Все, что мы делаем сегодня, в том числе в специальной военной операции,— это попытка прекратить эту войну".

Буквально за четыре дня до этого заявления Путина российская армия ракетой Х-22 разрушила два подъезда жилого дома в Днепре и убила 46 человек. И это вряд ли можно назвать попыткой прекратить войну. Но несмотря на это российские власти продолжали уверять, что на самом деле их интересует мир, и именно его они добиваются.

"Я – за мир, однозначно. Я – за мир".

Лавров сказал это в феврале 23-го, когда многие ожидали какого-то крупного наступления армии России на востоке Украины. Однако его так и не случилось. Москва наступает слабо и, кажется, готовится к обороне. В Крыму роют окопы длиной в десятки километров. И на этом фоне, кажется, российские власти начинают говорить о мире по-другому. Пресс-секретарь Путина Песков недавно прямо заявил на то, что нужно России. Это территории, и захватывать их планируют военной силой.

"Ситуация в Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".

"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Пока они могут быть достигнуты только военным путем".

И это на самом деле очень важные слова. Потому что цели России сейчас – это как минимум оккупация и контроль над теми территориями, которые ей удалось захватить с 2014 года. И пока российская армия продолжает находиться на чужой земле, все разговоры о мире со стороны Кремля – это просто слова.