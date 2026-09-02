Трамп хочет хороших отношений с Россией и Украиной и призывает прекратить войну

Дональд Трамп заявил, что хочет наладить контакты с Москвой и Киевом. Президент США призвал Россию и Украину положить конец войне.

В то же время он не упомянул, кто в этом конфликте агрессор, а кто жертва. Американский президент призвал прекратить кровопролитие во время беседы с журналистами.

Что сказал Трамп?

Трамп прокомментировал возможность проведения мирного саммита. Он сказал, что был бы готов подписать с Путиным соглашение.

Глава Соединенных Штатов подчеркнул необходимость прекратить российско-украинскую войну. Также американский президент назвал ее "глупой". Однако он не уточнил, кто именно ее начал.

Они должны прекратить эту глупую войну,

– заявил политик.

Трамп рассказал, что хотел бы наладить контакты как с Киевом, так и с Москвой. Он сказал, что США стремятся поддерживать хорошие отношения с Россией, Украиной и другими государствами.

Американский президент не обошел стороной вопрос выгоды. Политик отметил, что это позволило бы открыть широкие экономические возможности. Трамп заявил, что Россия обладает большой территорией и очень ценными землями.

Напомним, что в понедельник, 31 августа, в Северной Каролине прошел саммит министров финансов стран G20. На мероприятии впервые с 2022 года в очном формате присутствовал глава российского Минфина Антон Силуанов.

Европейские политики бойкотировали кремлевского чиновника. Впоследствии журналисты спросили Дональда Трампа, почему российский чиновник прилетел в Эшвилл, где проходил саммит. Американский президент ответил, что хочет "ладить со всеми".