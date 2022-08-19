Так растет вера в победу

От горького ощущения одиночества (есть удивительно точное украинское слово "самотність"), до понимания, что мы не остались один на один со злом.

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От призрачной надежды на то, что зло может быть наказано, до понимания, что иначе и быть не может. Оно будет наказано.



Украинские военные как никто знают, что врага нужно уничтожать с холодной головой / Фото "Взгляд"

мордор не имеет шансов

От бурлящей ненависти до холодного брезгливого презрения. Этому научили военные. Бить врага – это работа. Ежедневная опасная работа. И ее нужно делать с холодной головой.

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Держим строй. Делаем все, чтобы мордор проиграл. Живем так, чтобы он не отнял у нас ни одного дня жизни! Ни капельки доброты! Ни крошки надежды! Мы – не дракон. Мы – Ланселоты.

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