Россияне хотят захватить все Покровское направление до конца апреля, – Зеленский

Российские войска пытаются активизировать наступление на востоке Украины, в частности на Покровском направлении. В то же время украинские силы демонстрируют продвижение на отдельных участках фронта.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг не имеет достаточно ресурсов для реализации своих планов. Об этом глава государства сказал во время Конгресса местных и региональных советов, передают Новости.LIVE.

Что рассказал Зеленский о планах России?

Владимир Зеленский сообщил, что российские войска стремятся захватить все Покровское направление до конца апреля. Речь идет, в частности, о Дружковке, Константиновке и других населенных пунктах в этом районе.

В то же время глава государства подчеркнул, что эти намерения остаются нереалистичными. Несмотря на постоянные попытки наступления, российские войска не способны обеспечить необходимый ресурс для масштабного прорыва на этом направлении.

Эта операция, честно говоря, она одна и та же. Мы видели те же кадры, но разные подходы, разные даты. Сил у них недостаточно для этого. Большие потери они несут,

– заявил Зеленский.

Что известно о ситуации на фронте?

По данным Института изучения войны, российские войска не смогли достичь существенного продвижения на большинстве направлений. Бои продолжались на севере Сумщины, в направлении Великого Бурлука, на Купянском и Боровском направлениях, а также в районе Константиновки и Дружковки, однако без значительных изменений линии фронта.

Также безуспешными остались попытки наступления на Новопавловском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, а также в западной части Запорожской области. На юге враг не смог продвинуться вблизи Херсона – в частности в районе Антоновского моста и Белогрудого острова.

В то же время аналитики зафиксировали отдельные случаи инфильтрации российских подразделений на севере Харьковской области и на Покровском направлении. Речь идет о тактике малых групп, которые пытаются проникнуть в тыл или на позиции украинских войск.

Силы обороны Украины демонстрируют локальные успехи. В частности, подтверждено продвижение на Славянском направлении. Геолокационные видео, обнародованные 6 апреля, свидетельствуют об укреплении позиций украинских военных в районе Ямполя, что к юго-востоку от Лимана.

