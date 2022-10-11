Российский диктатор Владимир Путин совершает стратегические ошибки. Об этом заявил глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг.
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Армия Путина истощена
По словам Флеминга, Украина переломила ход войны и противостоит оккупантам, которые сейчас находятся в изможденном состоянии. Также у российской армии заканчиваются боеприпасы, а все решения Путина оказались ошибочными.
С небольшим эффективным внутренним вызовом его (Путина – 24 канал) решения оказались ложными. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам,
– заявил Флеминг.
Он отметил, что расходы России на войну "потрясающие". Впрочем, силы Москвы исчерпаны, а частичная мобилизация стала демонстрацией безысходности Путина, которая приведет к его критике и дальнейшей изоляции России.
"Мы знаем и российские командиры знают, что их запасы и боеприпасы заканчиваются", – подчеркнул Флеминг.
Он добавил, что мобилизация заключенных из России и неопытных мужчин указывает на безвыходную ситуацию. А россияне видят, что Путин неправильно оценил ситуацию и потому сбегают от призыва, понимая, что больше не могут путешествовать.
Путин допустил сразу 5 смертоносных для него ошибок
Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский рассказал 24 каналу, что первая ошибка Путина – это мобилизация. Это социальная бомба, которая разорвется.
Вторая ошибка – это аннексия. Путин подписал указы о "вхождении" 4 областей Украины в состав России.
Третья ошибка – это ядерный шантаж. Выступая, Путин предупреждал, что это не блеф.
Четвертая ошибка – это подрыв Северных потоков. Путин мыслит на короткую дистанцию, и одна из его последних надежд – заморозить Европу.
А пятая ошибка – это присвоение звания генерал-полковника Кадырову.
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