Російський диктатор Владімір Путін робить стратегічні помилки. Про це заявив очільник Центру урядового зв'язку Великої Британії Джеремі Флемінг.

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Армія Путіна виснажена

За словами Флемінга, Україна переламала хід війни та протистоїть окупантам, які зараз у виснаженому стані. Також у російської армії закінчуються боєприпаси, а всі рішення Путіна виявилися помилковими.

З невеликим ефективним внутрішнім викликом його (Путіна – 24 канал) рішення виявилися помилковими. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок,

– заявив Флемінг.

Він зазначив, що витрати Росії на війну є "приголомшливими". Втім, сили Москви вичерпані, а часткова мобілізація стала демонстрацією безвихідності Путіна, яка призведе до його критики та подальшої ізоляції Росії.

"Ми знаємо, і російські командири знають, що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", – підкреслив Флемінг.

Він додав, що мобілізація в’язнів з Росії та недосвідчених чоловіків вказує на безвихідну ситуацію. А росіяни бачать, що Путін неправильно оцінив ситуацію і тому тікають від призову, розуміючи, що більше не можуть подорожувати.

Путін припустився одразу 5 смертоносних для нього помилок

Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський розповів 24 каналу, що перша помилка Путіна – це мобілізація. Це соціальна бомба, яка вибухне.

Друга помилка – це анексія. Путін підписав укази про "входження" 4 областей України у склад Росії.

Третя помилка – це ядерний шантаж. Виступаючи Путін попереджував, що це не блеф.

Четверта помилка – це підрив Північних потоків. Путін мислить на коротку дистанцію, і одна з його останніх надій – заморозити Європу.

А п'ята помилка – це присвоєння звання генерал-полковника Кадирову.

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