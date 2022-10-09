Своїми міркуваннями щодо впливу вибухів на Кримському мосту поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також розповів, як на фоні цього ЗСУ нищать інші логістичні ланцюжки ворога, а міжнародні партнери підсилюють наше військо.

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Вибух на Кримському мосту поставив Кремль перед новою дилемою: або продовжувати намагання кидати все більше сил на Південь материкової частини України, або ж використати ті ж сили для захисту вже самого окупованого півострова. Адже, поки Росія шокована від вибуху на Кримському мосту, ЗСУ завдали удару по залізниці на Донбасі. Це дуже вивірений натяк від українського війська про те, що в окупантів залишається не так вже і багато логістики для перекидання підкріплень. Нагадаймо, що вони досі прив'язані саме до залізниці.

Отже, коли Кримський міст пошкоджено, а на материковій частині України ЗСУ нищать залізничне сполучення окупантів, Путін опиняється у надскладній ситуації: на захист чого саме, в першу чергу кидати свої мобілізовані сили. І тут Кремль пішов на чергову авантюру, напередодні самопроголошений президент Білорусі Лукашенко раптом заявив, що нібито України готує удар по його країні, отже треба готувати ударні сили. Насправді це може бути гарною новиною, адже в Кремлі бояться нового прориву ЗСУ на Півдні та Сході. А отже намагаються створити нову точку напруження на Півночі, аби відтягти українські сили з лінії фронту.

Тож, докладніше про ситуацію на фронті та про те, як на перемоги ЗСУ реагує Захід та Кремль – далі і поговоримо.

Путін істерично мстить за Кримський міст

Тож, сьогоднішній день почався із трагічних новин у Запоріжжі. Росіяни, схоже, намагалися помститися за вибух на Кримському мосту у відповідному їм терористичному стилі, завдавши удару по житловому будинку. За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей, ще 49 перебувають у лікарні.

Захисники зазначають, атакували місто із тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська. Було випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35). Крім того, ворог випустив ракети типу С-300. Загалом – 16 ракетами росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах. На трагедію вже відреагував президент Володимир Зеленський, який вкотре закликав покарати країну-терориста.

Очевидно, що така терористична атака – це чергова спроба залякати українців, показати, що, мовляв, не варто завдавати ударів по важливих для Росії об'єктах. Російська армія просто не може і боїться воювати проти ЗСУ, а тому продовжує воювати проти мирного цивільного населення. Особливо, коли люди сплять.

Втім, такі атаки – це ще й доказ розпачу, адже вибух на Кримському мосту став ще одним поворотним моментом для Кремля й особисто Путіна. Це удар, який точно підриває і авторитет диктатора, і самі спроби захопити Україну. Адже після вибуху в Росії почалися спроби знайти винного. І для нашого захисту це вкрай важливо. Це підриває цілу низку можливостей російської армії: як у питанні перекидання підкріплень, так і в питанні можливого відступу.

Вибухи на Кримському мосту – особистий ляпас Путіну

Варто розуміти, що вибух на Кримському мосту – це особистий ляпас Путіну. І він лише підкреслює зростання труднощів, яких зазнає диктатор через постійні успіхи ЗСУ. Ба більше, цей вибух – символ того, що російська армія вже перебуває у руїнах та не може зібратися з силами. Росіяни не змогли захистити міст, попри його центральну роль у військових зусиллях країни-агресорки, його особисту важливість для Путіна та його потужний політичний символізм як єдиний шлях, що з'єднує Росію й окупований Крим. Але в нашому випадку, більш важливо те, що на якийсь час перекидання підкріплень та постачання російських військ на Півдні буде ускладнене.

І тут варто додати, що росіяни вже укріплювали оборону мосту влітку. У серпні росіяни пригнали до мосту так званий корабель-мішень, який було обладнано великою системою радіолокаційних відбивачів, які мали взяти на себе удар у разі атаки. Окрім того, всі ми пам'ятаємо, як росіяни тренувалися влаштовувати димову завісу, щоб для систем наведення міст не було видно. Втім, усе марно і це величезний удар по Путіну і Міноборони Росії.

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Ба більше, Кримський міст відігравав дві ключові ролі:

це перекидання сил для продовження війни на півдні України

і шлях для втечі у разі тотального провалу.

Втім, вибух довів головне – він викриває приголомшливу слабкість російських збройних сил. Їм досі, як і у 20 столітті, критично необхідна залізниця, щоб пересуватися.

Втім, розберімо на фактах, чи змінить вибух на Кримському мосту перебіг війни, чи принаймні ускладнить її для російської армії. І тут у нас є цікаві подробиці, які вкотре дають привід для гордості за наші ЗСУ.

Тож, Кримський міст без перебільшення став ключовим у цій війні. Росія перекидала до Криму війська, які потім переміщувалися на окуповані території материкової частини України. Звісно, у країни-агресорки є альтернативи транспортування військ до районів дислокації, де їх можна реорганізувати в боєздатні підрозділи. Але вони дорожчі та небезпечніші. Це перекидання підкріплення кораблями та відправлення потягів і вантажівок залізницями і дорогами, наприклад, окупованого Донбасу.

Тобто Росія може спробувати перекидати підкріплення на Херсонщину та в Запорізьку область дорогами через Маріуполь і Бердянськ, сподіваючись, що ЗСУ не накриють їх, наприклад з "Хаймарсів". Втім, тут головне навіть не перекидання підкріплень, а постачання палива, продовольства та боєприпасів вже тим частинам, які прийшли на українську землю. А це зробити швидко тепер складніше.

Вкотре підкреслюю, росіяни здебільшого переміщують свої війська саме залізницею. І, наприклад, як припускають аналітики, вони могли б спробувати налагодити перекидання сил до Мелітополя, а звідти вже далі на Херсонщину. Але на окупованих територіях з цим у росіян уже є значні проблеми. Адже вчора, паралельно з вибухом на Кримському мосту, раптом вибухнуло на залізничному вузлі на Донбасі.

Річ у тім, що через окупований Іловайськ проходять важливі для ворогів залізничні магістралі. І от напередодні там раптом здетонував вантажний поїзд, що звісно впливає на здатність росіян перекидати сили залізницею у цьому регіоні. І от, наприклад, аналітики CNN запевняють, що ЗСУ не поспішали бити по залізниці, а просто терпляче чекали критичного моменту, щоб завдати удару по такій важливій логістиці для росіян.

І от в цьому контексті вимальовується критична для Путіна ситуація. На правому березі Дніпра на Херсонщині його армія вже затиснута ЗСУ, і проблеми з логістикою з Криму лише посилять кризу з постачання. Тому окупантам доведеться швидше відступати. Відповідно, ЗСУ філігранно створюють всі умови, щоб присутність росіян на правому березі стала просто фізично неможливою для них самих. Чи змусить це Кремль відступити – питання відкрите, але боєздатність цих військ вже сильно порушено.

Інше питання для Путіна – сам Крим. І тут доволі чітко описує дилему Кремля видання СNN. Зараз Путін стоїть перед важким вибором: залишити російську армію на Херсонщині в надії, що це стане своєрідним щитом для Криму, але тут незрозуміло як довго ці війська протягнуть. Або ж відвести ці війська ближче до Криму, де все ще залишається хитка можливість постачати їм підкріплення. Диктатор може зараз боятися того, що міст зазнає пошкоджень вдруге, а ЗСУ натиснуть з материкової частини і тоді Крим просто опиниться в ізоляції.

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У Росії лише ледачий не критикував дії Путіна

І от вже на завтра, 10 вересня, Путін скликає Радбез Росії. Ймовірно для того, щоб обговорити питання щодо вибуху на Кримському мосту. І це розкриває ще й внутрішні суперечності в Кремлі між силами ФСБ та Міноборони. Адже, диктатор поклав саме на ФСБ повноваження щодо захисту незаконно збудованого Кримського мосту. Разом з тим, за даними Інституту з вивчення війни, Кремль намагається виставити саме Міноборони цапом відпущення за вибух та інші невдачі російської армії, щоб відвести провину від Путіна.

Цікаво, що Шойгу взагалі мовчить щодо вибуху на мосту. Російський пропагандист Соловйов напередодні заявив, що Кремлю не варто взагалі дослухатися до думки Міноборони з цього приводу, а почати завдавати ударів по критичній українській інфраструктурі. Ба більше, критика пропагандистів повалилася на самого Путіна, мовляв, для Кремля лицемірно закликати росіян об'єднатися навколо Путіна тоді, коли він мовчить щодо провалу на Харківському напрямку, щодо обміну полоненими, включно з бійцями "Азовсталі". А тепер ще й мовчить щодо вибуху на Кримському мосту. Так само мовчить і заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв, хоча до того погрожував судним днем.

Ба більше, Інститут з вивчення війни, посилаючись на лояльних до Пригожина пропагандистів, запевняє, що після повідомлень про те, що у Москві почалися затримання військових, ймовірно готується відставка міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Так само вже відомо, що Путін замінив командувача окупантів в Україні. Ним став Сергій Суровікін. І отут ще одна цікава деталь: Кадиров та Пригожин, які все більше стають публічними у питанні війни проти України, заявили, що вони вітають таку перестановку Кремля. Мовляв, нарешті до них дослухалися. Тобто вплив цих двох, схоже стає все більш значущим.

Тим часом Південь продовжують звільняти

Утім, поки в Кремлі відбуваються дивні перестановки, ЗСУ активно нищать ворога на Півдні. Зокрема, за даними речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, наші військові звільнили вже понад тисячу квадратних кілометрів Херсонщини. Разом з тим, за минулу добу наші завдали ударів по ворожих складах з боєприпасами на Півдні, зокрема в ключових на сьогодні для окупантів Бериславі та Новій Каховці. Нагадаю, що саме в Бериславі вороги намагаються створити нову лінію оборони після нещодавньої втечі під натиском ЗСУ.

І от в цій ситуації, яку ми обговорили вище, Кремль намагається піти на хитрість, і все ж спробувати створити ілюзію того, що Білорусь таки вступає у війну відкрито. Напередодні, в МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила нашу державу у нібито підготовці удару. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації. Речник МЗС України заявив, що це цинічна брехня і закликав білоруський народ не піддаватися на провокації російського та білоруського режимів.

На думку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаушкаса, звинувачення Білоруссю України у нібито підготовці до нападу, – ніщо інше, як спроба Росії послабити наступ українських військ на фронті. Мовляв, замість залякування тактичною ядерною зброєю, Кремль вирішив полякати українців відновленням наступу з території Білорусі.

А міжнародні партнери – допомагати Україні

Утім, як і раніше, кожен новий безглуздий виток ескалації з боку Росії, призводить до посилення допомоги Україні з боку Заходу. Зокрема, напередодні стало відомо, що лідери ЄС досягли консенсусу щодо створення тренувальної місії для українських військовослужбовців. За даними німецького видання Welt, концепція тренувальної місії передбачає підготовку близько 15 тисяч українських бійців, а також виділення додаткових коштів на постачання зброї.

Згідно з документом ЄС, ці 15 тисяч бійців мають пройти навчання до зими. Хоча Україна просила забезпечити підготовку до дев'яти бригад, кожна з яких може налічувати до п'яти тисяч людей. Для організації тренувальної місії ЄС розгорне два оперативні штаби: один у Польщі та один – у Німеччині.

Окрім створення тренувальної місії, ЄС також хоче значно збільшити військову допомогу Україні найближчими місяцями. Бюджет Європейського інструменту сприяння миру, звідки на військову підтримку Києва вже було витрачено 2,6 мільярда євро, планують "значно збільшити". Наразі ведеться обговорення про 10 – 12 мільярдів євро на перспективу до 2027 року, але конкретних рішень у ЄС не ухвалили. Окрім того, Німеччина оголосила про нові постачання зброї для України в рамках посилення безпеки всього блоку НАТО.

Ну і наостанок гарний подарунок ЗСУ зробила Словаччина. Міністр оборони Ярослав Надь сьогодні повідомив про передачу Україні двох самохідних артилерійських установок Zuzana 2. І, звісно ж потролив Путіна, заявивши, що ці гаубиці точно принесуть гарний подарунок диктатору на його ювілей.

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