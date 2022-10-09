Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що ми також побачили те, що у росіян немає відповіді на зруйнований міст.

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"Єдине, як на мою думку, можуть відповідати окупанти – завдавати ракетних ударів по мирних містах, а також вдаватися до ударів іранськими дронами-камікадзе", – каже Олег Жданов.

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Тож фахівець наголошує, що нам потрібно бути готовими до того, що найближчим часом може зрости загроза ракетних ударів.

Щодо ядерного шантажу – він не вдається у Путіна, тому вважаю, що зараз такий варіант є малоймовірним,

– переконаний Жданов.

"Якби хотіли – давно б бахнули, а якщо шукають причини та без кінця лякають, то все це дуже схоже на блеф", – резюмує він.

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