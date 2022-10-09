Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що ми також побачили те, що у росіян немає відповіді на зруйнований міст.
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"Єдине, як на мою думку, можуть відповідати окупанти – завдавати ракетних ударів по мирних містах, а також вдаватися до ударів іранськими дронами-камікадзе", – каже Олег Жданов.
Припущення Олега Жданова, якою може бути реакція Росії на вибухи на Кримському мосту: дивіться відео
Тож фахівець наголошує, що нам потрібно бути готовими до того, що найближчим часом може зрости загроза ракетних ударів.
Щодо ядерного шантажу – він не вдається у Путіна, тому вважаю, що зараз такий варіант є малоймовірним,
– переконаний Жданов.
"Якби хотіли – давно б бахнули, а якщо шукають причини та без кінця лякають, то все це дуже схоже на блеф", – резюмує він.
На Кримському мосту лунали вибухи 8 жовтня 2022 року
- Зранку 8 жовтня пролунали вибухи на Кримському мосту. Уже стало відомо, що за "бавовною" стоять українські спецслужби, зокрема й Служба безпеки України.
- На "бавовну" на Кримському мосту уже мемами відреагували українці, а росіяни – істерикою.
- Тепер постачання ворожої техніки, яке йде через Крим – суттєво зміниться та відіб'ється на можливості росіян обороняти Херсонську область.
- Наразі невідомо, що стало причиною руйнувань мосту. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що поки не можна говорити, що про ракетні удари ЗСУ.
- Водночас радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вказав, що за "ексцесом" на Керченському мосту можуть стояти російські спецслужби.