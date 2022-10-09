Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что мы также увидели, что у россиян нет ответа на разрушенный мост.
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"Единственное, как по моему мнению, могут отвечать оккупанты – наносить ракетные удары по мирным городам, а также прибегать к ударам иранскими дронами-камикадзе", – говорит Олег Жданов.
Предположение Олега Жданова, какой может быть реакция России на взрывы на Крымском мосту: смотрите видео
Специалист отмечает, что нам нужно быть готовыми к тому, что в ближайшее время может возрасти угроза ракетных ударов.
Что касается ядерного шантажа – он не удается у Путина, поэтому считаю, что сейчас такой вариант маловероятен,
– убежден Жданов.
"Если бы хотели – давно бы бахнули, а если ищут причины и без конца пугают, то все это очень похоже на блеф", – резюмирует он.
На Крымском мосту раздавались взрывы 8 октября 2022 года
- Утром 8 октября раздались взрывы на Крымском мосту. Уже стало известно, что за "хлопком" стоят украинские спецслужбы, в том числе и Служба безопасности Украины.
- На "хлопок" на Крымском мосту уже мемами отреагировали украинцы, а россияне – истерикой.
- Теперь поставка вражеской техники, которая идет через Крым, существенно изменится и отразится на возможности россиян оборонять Херсонскую область.
- Пока неизвестно, что стало причиной разрушений моста. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что пока нельзя говорить, что о ракетных ударах ВСУ.
- В то же время советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк указал, что за "эксцессом" на Керченском мосту могут стоять российские спецслужбы.