Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что мы также увидели, что у россиян нет ответа на разрушенный мост.

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"Единственное, как по моему мнению, могут отвечать оккупанты – наносить ракетные удары по мирным городам, а также прибегать к ударам иранскими дронами-камикадзе", – говорит Олег Жданов.

Предположение Олега Жданова, какой может быть реакция России на взрывы на Крымском мосту: смотрите видео

Специалист отмечает, что нам нужно быть готовыми к тому, что в ближайшее время может возрасти угроза ракетных ударов.

Что касается ядерного шантажа – он не удается у Путина, поэтому считаю, что сейчас такой вариант маловероятен,

– убежден Жданов.

"Если бы хотели – давно бы бахнули, а если ищут причины и без конца пугают, то все это очень похоже на блеф", – резюмирует он.

На Крымском мосту раздавались взрывы 8 октября 2022 года