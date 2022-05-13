Забег на длинную дистанцию

1. Нужно принять факт, что война с русской гидрой будет долгой. Это десятки лет (мы 8 лет воевали на Донбассе, и многие не замечали эту войну).

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Россия никогда не смирится с позором и поражением, которое они получили от украинского народа и ВСУ. Русская армия бомжей и бродяг опозорилась на весь мир, и они стремятся к реваншу.

2. Лэнд-лиз нам дают не просто так. Вы ведь это понимаете? Что впервые со времен Второй мировой запущена такая программа? Это игра на длинную дистанцию, чтобы у нас были резервы и возможности убивать российских захватчиков до тех пор, пока у них не закончится мясо.

Кем "освежать" войско

3. Сейчас Россия производит тотальную мобилизацию в ОРДЛО (в армию начали призывать женщин!!!), а также в своих депрессивных районах. На федеральные округа и субъекты федерации дают еженедельные планы мобилизации от 500 до 2000 тысяч фаршиков.

Москва попытается взять нас фаршем и живой силой. Задавить массой. Москва будет бросать все новые и новые силы, чтобы сломить наше сопротивление.

4. Украина должна тоже провести максимальную мобилизацию резервов и уже думать над четвертой волной. Чтобы минимум 100 тысяч были готовы к войне. Потому что сейчас есть территориальная оборона, умеющая воевать и готовая сделать ротацию. А что будет к осени? Военное руководство уже над этим рассуждает и скоро будут решения.

5. Украина должна мобилизовать по международным каналам максимальное количество наемников. Лучше воевать долларом, чем своими гражданами.

Я думаю, одним из KPI каждого посольства должно стать количество рекрутированных наемников, которым будут предлагать деньги и украинское гражданство. Каждое посольство должно вербовать наемников и демонстрировать свою эффективность.

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Экономический фронт

6. Экономика. Пока не запустят нормальную работу экономики, мы не выиграем войну. Топливный кризис – первый звонок, что система не работает, а на уровне управления – провал.

7. За почти три месяца войны мы так и не смогли полностью перевести экономику на военные рельсы. Западная Украина не смогла полностью реализовать свой тыловой потенциал, обеспечивающий работу на победу.

Главы военно-гражданских администраций не получают четких задач и топчутся на местах. Местные власти тоже не проявляют инициативу. Поэтому либо правительство сделает выводы, либо мы снова потеряем время.

Чиновники – зло. В условиях войны нужно сократить 30% бюрократов и направить их ресурсы на нужды ВСУ.

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8. Имел кучу встреч с разными людьми (бизнес, дипломаты, депутаты, коллеги-политологи). Все солидарны в том, что война – на годы, но наша власть не готова общаться с обществом и объяснять, к чему готовиться. А ситуация ухудшается, потому что у людей заканчиваются деньги и ресурсы. И растет напряжение.

9. На одной западной помощи мы далеко не уедем. Поэтому каждый должен планировать не только семейные бюджеты, но и свое будущее в этой стране и чем он может быть полезен для победы над злом.

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