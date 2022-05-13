Забіг на довгу дистанцію
1. Треба прийняти факт, що війна з російською гідрою буде довгою. Це десятки років (ми 8 років воювали на Донбасі, й багато хто не помічав цю війну).
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Росія ніколи не змириться із ганьбою і поразкою, яку вони отримали від українського народу і ЗСУ. Російська армія бомжів і волоцюг зганьбилася на весь світ, і вони прагнуть реваншу.
2. Ленд-ліз нам дають не просто так. Ви ж це розумієте? Що це вперше з часів Другої світової запущена така програма? Це гра на довгу дистанцію, щоб ми мали резерви і можливості вбивати російських загарбників доти, доки у них не закінчиться м'ясо.
Ким "освіжати" військо
3. Зараз Росія проводить тотальну мобілізацію в ОРДЛО (в армію почали призивати жінок!!!), а також у своїх депресивних районах. На федеральні округи і суб'єкти федерації дають щотижневі плани мобілізації від 500 до 2000 тисяч фаршиків.
4. Україна має теж провести максимальну мобілізацію резервів, і вже думати над четвертою хвилею. Щоб мінімум 100 тисяч були готові до війни. Тому що зараз є територіальна оборона, яка вміє воювати і готова зробити ротацію. А що буде на осінь? Військове керівництво вже над цим міркує, і скоро будуть рішення.
5. Україна має мобілізувати по міжнародних каналах максимальну кількість найманців. Краще воювати доларом, ніж своїми громадянами.
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Економічний фронт
6. Економіка. Поки не запустять нормальну роботу економіки, ми не виграємо війну. Паливна криза – це перший дзвінок, що система не працює, а на рівні управління – провал.
7. За майже три місяці війни ми так і не змогли повністю перевести економіку на воєнні рейки. Західна Україна не змогла повністю реалізувати свій тиловий потенціал, який має забезпечувати роботу на перемогу.
Голови військово-цивільних адміністрацій не отримують чітких завдань і тупцяють на місцях. Місцева влада теж не виявляє ініціативу. Тому або уряд зробить висновки, або ми знову втратимо час.
Чиновники – зло. В умовах війни треба скоротити 30% бюрократів і спрямувати їхні ресурси на потреби ЗСУ.
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8. Мав купу зустрічей з різними людьми (бізнес, дипломати, депутати, колеги-політологи). Всі солідарні у тому, що війна – на роки, але наша влада не готова комунікувати із суспільством і пояснювати, до чого готуватися. А ситуація гіршає, бо в людей закінчуються гроші й ресурси. І зростає напруга.
9. На одній західній допомозі ми далеко не заїдемо. Тому кожен теж має планувати не лише сімейні бюджети, але й своє подальше майбутнє в цій країні й чим він може бути корисним для перемоги над злом.
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