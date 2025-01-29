06:20, 29 января

По словам городского головы, обломки сбитого дрона упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы, все необходимые службы направляются на место. Также есть другие повреждения.

Обломки дрона, упавшие в Дарницком районе, повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо,

– говорится в сообщении.