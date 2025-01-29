06:20, 29 січня

За словами міського голови, уламки збитого дрона впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці, всі необхідні служби прямують на місце. Також є інші пошкодження.

Уламки дрона, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо,

– ідеться у повідомленні.