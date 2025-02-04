24 Канал сообщает о главных новостях Украины 4 февраля.

Смотрите также Самое горячее – возле Покровска, россияне затормозили на Курщине: ситуация на фронте от ISW

06:29, 4 февраля

Убийство военного ТЦК на Полтавщине: суд взял под стражу второго подозреваемого

Пирятинский районный суд отправил под стражу жителя Лубен Евгения Щербака, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ.

По словам мужчины, он вместе с Кузубом, подозреваемым в убийстве военнослужащего ТЦК, сбежали с места преступления в Пирятине. Свои действия Щербак объяснил страхом, что их якобы могут застрелить военные.

По его словам, он лишь хотел напугать военных ТЦК, но ему не удалось это сделать и тогда он выстрелил. Кузуб надеялся, что просто ранил военного.

06:24, 4 февраля

Ночью Россия атаковала Украину дронами "Шахед"

В ночь на 4 февраля Россия запустила по Украине дроны-камикадзе, взрывы слышали в Киеве и Черкассах.

Тревога в Киеве звучала дважды за ночь. Также была информация, что "Шахеды" направляются на столицу сразу с 2 направлений – восточного и северного.

Также громко было ночью и в Черкассах. По информации председателя ОВА, в пределах областного центра находились несколько дронов-камикадзе.