24 Канал сообщает о главных новостях Украины 4 февраля.
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Убийство военного ТЦК на Полтавщине: суд взял под стражу второго подозреваемого
Пирятинский районный суд отправил под стражу жителя Лубен Евгения Щербака, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ.
По словам мужчины, он вместе с Кузубом, подозреваемым в убийстве военнослужащего ТЦК, сбежали с места преступления в Пирятине. Свои действия Щербак объяснил страхом, что их якобы могут застрелить военные.
По его словам, он лишь хотел напугать военных ТЦК, но ему не удалось это сделать и тогда он выстрелил. Кузуб надеялся, что просто ранил военного.
Ночью Россия атаковала Украину дронами "Шахед"
В ночь на 4 февраля Россия запустила по Украине дроны-камикадзе, взрывы слышали в Киеве и Черкассах.
Тревога в Киеве звучала дважды за ночь. Также была информация, что "Шахеды" направляются на столицу сразу с 2 направлений – восточного и северного.
Также громко было ночью и в Черкассах. По информации председателя ОВА, в пределах областного центра находились несколько дронов-камикадзе.