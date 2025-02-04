24 Канал повідомляє про головні новини України 4 лютого.
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Вбивство військового ТЦК на Полтавщині: суд взяв під варту другого підозрюваного
Пирятинський районний суд відправив під варту жителя Лубен Євгена Щербака, підозрюваного у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.
За словами чоловіка, він разом з Кузубом, підозрюваним у вбивстві військовослужбовця ТЦК, втекли з місця злочину у Пирятині. Свої дії Щербак пояснив страхом, що їх нібито можуть застрелити військові.
За його словами, він лише хотів налякати військових ТЦК, але йому не вдалося це зробити й тоді він вистрелив. Кузуб сподівався, що просто поранив військового.
Вночі Росія атакувала Україну дронами "Шахед"
У ніч проти 4 лютого Росія запустила по Україні дрони-камікадзе, вибухи чули у Києві та Черкасах.
Тривога в Києві лунала двічі за ніч. Також була інформація, що "Шахеди" прямують на столицю одразу з 2 напрямків – східного та північного.
Також гучно було вночі і в Черкасах. За інформацією голови ОВА, в межах обласного центру перебували кілька дронів-камікадзе.