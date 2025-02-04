06:29, 4 лютого

Пирятинський районний суд відправив під варту жителя Лубен Євгена Щербака, підозрюваного у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

За словами чоловіка, він разом з Кузубом, підозрюваним у вбивстві військовослужбовця ТЦК, втекли з місця злочину у Пирятині. Свої дії Щербак пояснив страхом, що їх нібито можуть застрелити військові.

За його словами, він лише хотів налякати військових ТЦК, але йому не вдалося це зробити й тоді він вистрелив. Кузуб сподівався, що просто поранив військового.