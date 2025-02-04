Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували ситуацію на фронті за 3 лютого, інформує 24 Канал.

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Ситуація в Курській області

За 3 лютого росіяни продовжили спроби наступати на так званому "українському виступі" у Курській області. Попри потуги окупантів, жодних просувань зафіксовано не було.



Бої тривали біля Свердликова, Мар'євки, Погребків та Лебедівки. Раніше успішний удар по російському командному пункту в Рильську, що на північний захід від Суджі, підтвердив президент Володимир Зеленський.



Ситуація на Курщині/ Карти ISW

Що відбувається на Харківщині та Луганщині

Окупанти продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку і просунулися незначно. Мовиться насамперед про територію на схід від Куп'янська. Російські мілітарні блогери запевняють про набагато кращі успіхи своїх військових, проте офіційних підтверджень цьому немає.

Зверніть увагу! За повідомленням ОСУВ "Хортиця", на цьому відтинку росіяни перегруповуються перед поновленням наступальних дій.

Російські та українські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової. В окупантів також є успіхи біля Лиману, де вони продовжили наземні атаки біля Ямполівки та Тернів.



Що відбувається на Харківщині/ Карти ISW

Зміни на Донеччині

Сіверський напрямок: 2 і 3 лютого російські війська продовжували наступати на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського і Золотарівки.

2 і 3 лютого російські війська продовжували наступати на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського і Золотарівки. Часів Яр: росіяни просунулись в напрямку міста, також на південь від нього.

росіяни просунулись в напрямку міста, також на південь від нього. Торецький напрямок: росіяни продовжили наступальні дії в цьому районі. Атаки тривають біля самого Торецька, а також біля Кримського та Щербинівки.

росіяни продовжили наступальні дії в цьому районі. Атаки тривають біля самого Торецька, а також біля Кримського та Щербинівки. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Російські війська продовжували наступати на схід від Покровська в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Тарасівки, Миролюбівки, Малинівки та Променя; на південний схід від Покровська біля Лисівки; і на південний захід від Покровська біля Котлярівки, Єлизаветівки, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного.

Важливо! У ЗСУ кажуть, що темпи наступу ворога на Покровському напрямку дещо знизились. Наразі ворог не має достатньої переваги, аби взяти під контроль Покровськ.



Фронт на Донеччині / Карта ISW



Бойові дії у Часовому Яру / Карта ISW

Що зараз на Півдні

Росіяни здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. Мовиться про Новоданилівку та Щербинівку. Просунутись в результаті їм не вдалось.



Зміни на Запоріжжі/ Карти ISW