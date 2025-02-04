Аналитики Института изучения войны проанализировали ситуацию на фронте за 3 февраля, информирует 24 Канал.

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Ситуация в Курской области

За 3 февраля россияне продолжили попытки наступать на так называемом "украинском выступе" в Курской области. Несмотря на потуги оккупантов, никаких продвижений зафиксировано не было.



Бои продолжались у Свердликова, Марьевки, Погребков и Лебедевки. Ранее успешный удар по российскому командному пункту в Рыльске, что к северо-западу от Суджи, подтвердил президент Владимир Зеленский.



Ситуация в Курской области/ Карты ISW

Что происходит на Харьковщине и Луганщине

Оккупанты продолжили наступательные действия на Купянском направлении и продвинулись незначительно. Речь идет прежде всего о территории к востоку от Купянска. Российские милитарные блогеры уверяют о гораздо лучших успехах своих военных, однако официальных подтверждений этому нет.

Обратите внимание! По сообщению ОСУВ "Хортица", на этом отрезке россияне перегруппировываются перед возобновлением наступательных действий.

Российские и украинские войска недавно продвинулись в направлении Боровой. У оккупантов также есть успехи у Лимана, где они продолжили наземные атаки у Ямполовки и Тернов.



Что происходит на Харьковщине/ Карты ISW

Изменения в Донецкой области

Северское направление: 2 и 3 февраля российские войска продолжали наступать на северо-восток от Северска в районе Белогоровки, на восток от Северска в районе Верхнекаменского и Золотаревки.

2 и 3 февраля российские войска продолжали наступать на северо-восток от Северска в районе Белогоровки, на восток от Северска в районе Верхнекаменского и Золотаревки. Часов Яр: россияне продвинулись в направлении города, также на юг от него.

россияне продвинулись в направлении города, также на юг от него. Торецкое направление: россияне продолжили наступательные действия в этом районе. Атаки продолжаются у самого Торецка, а также у Крымского и Щербиновки.

россияне продолжили наступательные действия в этом районе. Атаки продолжаются у самого Торецка, а также у Крымского и Щербиновки. Покровское направлениек остается самым горячим. Российские войска продолжали наступать на восток от Покровска в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Тарасовки, Миролюбовки, Малиновки и Луча; на юго-восток от Покровска возле Лысовки; и на юго-запад от Покровска возле Котляровки, Елизаветовки, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного.

Важно! В ВСУ говорят, что темпы наступления врага на Покровском направлении несколько снизились. Сейчас враг не имеет достаточного преимущества, чтобы взять под контроль Покровск.



Фронт в Донецкой области / Карта ISW



Боевые действия в Часовом Яру / Карта ISW

Что сейчас на Юге

Россияне осуществили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Речь идет о Новоданиловке и Щербиновке. Продвинуться в результате им не удалось.



Изменения в Запорожье/ Карты ISW