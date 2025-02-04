Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили поздно вечером 3 февраля.

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Где продвинулся враг

По данным Deep State, вражеская армия продолжала продвигаться на Покровском и Краматорском в Донецкой области.

Так, в течение суток 3 февраля российские захватчики имели продвижение в городе Часов Яр, что на Краматорском направлении Донецкой области.

Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте

Также враг имел продвижение в районе трех населенных пунктов на Покровском направлении. Говорится о Серебряном, Новоандреевке и Надеждиевке.

Где продвинулся враг на Покровском направлении: смотрите на карте

К слову, в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток, 3 февраля, на фронте произошло 94 боевых столкновения. Больше всего на Покровском направлении – 27 атак. Только за сутки на этом участке фронта российская армия потеряла 246 оккупантов, 124 из них – безвозвратно.

Также ВСУ уничтожили 2 танка, 7 единиц автомобильной техники, 3 мотоцикла, одну установку БМ-21 "Град", 1 пушку, 3 антенны управления БПЛА и одно средство спутниковой связи противника, кроме того, существенно повреждено самоходную установку, автомобиль, две пушки и мотоцикл.

Вместе с тем, по состоянию на 22:00 3 февраля на Краматорском направлении продолжались три боевых столкновения вблизи Часового Яра, Белой Горы и Предтечино.