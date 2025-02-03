На фотографии, которая появилась в сети, видно только подвес и саму 250-килограммовую бомбу. В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный предположил, каким может быть этот дрон.

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На что способен новый дрон

По фотографиям и видео, которые появились в интернете, можно сказать, что это одноместный самолет с двигателем внутреннего сгорания, который был переоборудован под беспилотные технологии. В нем могут находиться два человека с грузом.

"В Украине есть несколько компаний, которые производили такие самолеты еще до начала полномасштабного вторжения. Их масштаб производства был 200 – 300 самолетов в год", – отметил Нарожный.

Важно! Командование СБС подтвердило использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 километров с возможностью возвращения.

Впрочем, по его словам, фотографии и видео, которые фигурируют, не совпадают с любым из самолетов, которые производились в Украине. Но, кроме Украины, есть много других стран, где легально можно купить такой самолет. Они продаются в коммерческих целях, но в Украине их могли просто переоборудовать.

Такой самолет стоит обычно от 50 до 70 тысяч долларов. Конечно, такие самолеты переоборудуют. С них снимают абсолютно все, чтобы уменьшить вес и ставят увеличенные баки, чтобы увеличить дальность полета,

– сказал военный эксперт.

Даже украинский бюджет позволяет сделать сотни таких самолетов и отправить их в направлении России. Поэтому по мнению Нарожного, в этом году мы увидим просто огромное количество этих самолетов.

ФАБ-250 у нас лежат еще со времен 60 – 70-х годов. Мы их никогда не продавали и не утилизировали, поэтому на складах таких бомб должно быть много. К тому же такие бомбы есть у наших союзников,

– добавил военный эксперт.

По его словам, с технической точки зрения Украина может строить такие самолеты сотнями штук, однако есть сомнения, что он сможет возвращаться. Потому что это довольно медленный самолет, поэтому он в любом случае будет заметен на радарах.

К слову, командующий СБС Вадим Сухаревский сообщил, что за полгода существования Силы беспилотных систем ВСУ провели более 220 операций вглубь территории России, запустив более чем 3,5 тысячи средств.