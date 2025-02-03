Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление командующего СБС Вадима Сухаревского в эксклюзивном интервью проекту "Радио Свобода" – "Донбасс Реалии".

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Операции Сил беспилотных систем

По словам Сухаревского, если говорить о боевых применениях, то, подытоживая 2024 год, ориентировочные цифры следующие – "нашими подразделениями проведено более 220 операций по глубинному поражению противника по территории России". Он указал, что запущено более, чем 3,5 тысяч средств на этот момент.

Наши "бомберы", подразделения, которые их используют, показывают пример чрезвычайной эффективности. Например, только за крайние два месяца нашими подразделениями Nemesis было поражено более 15 единиц дорогостоящих "БУК-М3", "Тор" и остальные. Из интересных глубин, это, например, поражение "БУК-М3" буквально две недели назад на глубину 57 километров. Это дроном. Буквально вчера наше подразделение эффективно поразило танк противника на глубину более 34 километров. Это FPV,

– рассказал командующий СБС.

Согласно его словам, продолжается работа по систематизации различного типа программных комплексов, выработке тактики и применения наземных роботизированных комплексов.

"Мы уже начали процесс синхронизации и выработки составляющих деятельности на море в концепте обороны и атаки. И я думаю, что очень скоро мы уже перейдем к практической составляющей такой деятельности. Поэтому путь большой", – резюмировал он.