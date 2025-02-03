На фотографії, яка з'явилася у мережі, видно тільки підвіс й саму 250-кілограмову бомбу. У розмові з 24 Каналом військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний припустив, яким може бути цей дрон.

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На що здатний новий дрон

По фотографіях та відео, які з'явилися в інтернеті, можна сказати, що це одномісний літак з двигуном внутрішнього згоряння, який був переобладнаний під безпілотні технології. У ньому можуть перебувати дві людини з вантажем.

"В Україні є декілька компаній, які виробляли такі літаки ще до початку повномасштабного вторгнення. Їх масштаб виробництва був 200 – 300 літаків на рік", – зазначив Нарожний.

Важливо! Командування СБС підтвердило використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 кілометрів із можливістю повернення.

Втім, за його словами, фотографії та відео, які фігурують, не збігаються з будь-яким із літаків, які вироблялися в Україні. Але, окрім України, є багато інших країн, де легально можна купити такий літак. Вони продаються в комерційних цілях, але в Україні їх могли просто переобладнати.

Такий літак коштує зазвичай від 50 до 70 тисяч доларів. Звісно, такі літаки переобладнують. З них знімають абсолютно все, щоб зменшити вагу та ставлять збільшені баки, щоб збільшити дальність польоту,

– мовив військовий експерт.

Навіть український бюджет дозволяє зробити сотні таких літаків й відправити їх у напрямку Росії. Тож на думку Нарожного, цьогоріч ми побачимо просто величезну кількість цих літаків.

ФАБ-250 у нас лежать ще з часів 60 – 70-х років. Ми їх ніколи не продавали й не утилізовували, тому на складах таких бомб повинно бути багато. До того ж такі бомби є у наших союзників,

– додав військовий експерт.

За його словами, з технічного погляду Україна може будувати такі літаки сотнями штук, однак є сумніви, що він зможе повертатися. Тому що це доволі повільний літак, тож він у будь-якому випадку буде помітний на радарах.

До слова, командувач СБС Вадим Сухаревський повідомив, що за пів року існування Сили безпілотних систем ЗСУ провели понад 220 операцій вглиб території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі засобів.