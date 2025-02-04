Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою карту аналітики оновили пізно ввечері 3 лютого.

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Де просунувся ворог

За даними Deep State, ворожа армія продовжувала просуватися на Покровському та Краматорському в Донецькій області.

Так, протягом доби 3 лютого російські загарбники мали просування у місті Часів Яр, що на Краматорському напрямку Донецької області.

Що відбувається у Часовому Яру: дивіться на карті

Також ворог мав просування в районі трьох населених пунктів на Покровському напрямку. Мовиться про Срібне, Новоандріївку та Надеждіївку.

Де просунувся ворог на Покровському напрямку: дивіться на карті

До слова, у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби, 3 лютого, на фронті відбулося 94 бойових зіткнення. Найбільше на Покровському напрямку – 27 атак. Лише за добу на цій ділянці фронту російська армія втратила 246 окупантів, 124 з них – безповоротно.

Також ЗСУ знищили 2 танки, 7 одиниць автомобільної техніки, 3 мотоцикли, одну установку БМ-21 "Град", 1 гармату, 3 антени управління БпЛА та один засіб супутникового зв'язку противника, крім того, суттєво пошкоджено самохідну установку, автомобіль, дві гармати та мотоцикл.

Разом з тим, станом на 22:00 3 лютого на Краматорському напрямку тривали три бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.