06:35, 14 февраля

Российские СМИ сообщили о по меньшей мере пяти взрывах над Славянском-на-Кубани после восьми вечера по Киеву.

Пока не известно, есть ли пострадавшие и разрушения. Однако некоторые предполагают, что могли атаковать НПЗ.

Минобороны России сообщило также об атаке на Крым. Согласно их заявлению, на оккупированный полуостров летело 7 дронов.