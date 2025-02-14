О главных событиях дня, ситуацию на фронте, вражеские потери, последствия атаки россиян и достижения на международном уровне – читайте в материале 24 Канала.
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Глава Пентагона допустил передачу Украине ядерного оружия
Глава Минобороны США Пит Гегсет не исключил предоставления Украине ядерного оружия. Министр обороны подчеркнул, что это зависит от решения Дональда Трампа.
Я здесь не для того, чтобы объявлять что-то открытое или нерассмотренное. Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и составитель соглашений,
– сказал чиновник.
Deep State обновили свою карту
Аналитики Deep State сообщили, что у россиян есть продвижение на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.
Враг продвинулся в Двуречной, Андреевке, возле Фиголовки и Бурлацкого,
– говорится в их сообщении.
Трамп заявил, что контакты по мирным переговорам будут на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп сообщил, что контакты по переговорам состоятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, но с высшими должностными лицами. И Украина также будет частью этого. И мы посмотрим, сможем ли мы закончить эту войну. Эта война – ужасная война. Это жестокая, кровавая война, и мы хотим ее закончить,
– высказался он.
В России раздавались взрывы
Российские СМИ сообщили о по меньшей мере пяти взрывах над Славянском-на-Кубани после восьми вечера по Киеву.
Пока не известно, есть ли пострадавшие и разрушения. Однако некоторые предполагают, что могли атаковать НПЗ.
Минобороны России сообщило также об атаке на Крым. Согласно их заявлению, на оккупированный полуостров летело 7 дронов.