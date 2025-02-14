06:35, 14 лютого

Російські ЗМІ повідомили про щонайменше п'ять вибухів над Слов'янськом-на-Кубані після восьмої вечора за Києвом.

Наразі не відомо, чи є постраждалі та руйнування. Однак дехто припускає, що могли атакувати НПЗ.

Міноборони Росії повідомило також про атаку на Крим. Відповідно до їхньої заяви, на окупований півострів летіло 7 дронів.