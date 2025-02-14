Про головні події дня, ситуацію на фронті, ворожі втрати, наслідки атаки росіян та досягнення на міжнародному рівні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:40, 14 лютого

Очільник Пентагону допустив передачу Україні ядерної зброї

Очільник Міноборони США Піт Гегсет не виключив надання Україні ядерної зброї. Міністр оборони підкреслив, що це залежить від рішення Дональда Трампа.

Я тут не для того, щоб оголошувати щось відкрите або нерозглянуте. Це не моя робота. Це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод,
– сказав чиновник.

06:39, 14 лютого

Deep State оновили свою мапу

Аналітики Deep State повідомили, що у росіян є просування на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Ворог просунувся у Дворічній, Андріївці, біля Фиголівки та Бурлацького,
– мовиться в їхньому дописі.

06:37, 14 лютого

Трамп заявив, що контакти щодо мирних перемовин будуть наступного тижня

Президент США Дональд Трамп повідомив, що контакти щодо перемовин відбудуться у Саудівській Аравії наступного тижня.

Завтра зустріч у Мюнхені, а наступного тижня зустріч у Саудівській Аравії, не зі мною чи президентом Путіним, але з вищими посадовими особами. І Україна також буде частиною цього. І ми подивимося, чи зможемо ми закінчити цю війну. Ця війна – жахлива війна. Це жорстока, кривава війна, і ми хочемо її закінчити,
– висловився він.

06:35, 14 лютого

В Росії лунали вибухи

Російські ЗМІ повідомили про щонайменше п'ять вибухів над Слов'янськом-на-Кубані після восьмої вечора за Києвом.

Наразі не відомо, чи є постраждалі та руйнування. Однак дехто припускає, що могли атакувати НПЗ.

Міноборони Росії повідомило також про атаку на Крим. Відповідно до їхньої заяви, на окупований півострів летіло 7 дронів.